Spanischer Rapper scheitert vor Menschenrechtsgericht

In Barcelona war der Unmut gegen das Urteil gegen Pablo Hasél besonders groß. Joan Morejón Baltà via www.imago

Pablo Hasél war wegen Gewaltverherrlichung und Majestätsbeleidigung in seinen Texten verurteilt worden. Was zu Krawallen und Debatten führte. Nun hat Hasél kaum mehr Möglichkeiten, gegen seine Verurteilung vorzugehen.

Seine Festnahme vor zwei Jahren führte in mehreren Städten zu Straßenschlachten. Brennende Barrikaden und verwüstete Geschäftsstraßen wegen eines katalonischen Rappers? Ja, wegen eines höchst brisanten Falls: Pablo Hasél hatte sich geweigert, eine neunmonatige Gefängnisstrafe wegen „Majestätsbeleidigung“ und „Gewaltverherrlichung“ anzutreten. Nun ist der juristische Weg de facto ausgeschöpft: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat eine Klage in dem Fall abgewiesen. Haséls Strafe sei verhältnismäßig gewesen und die spanischen Gerichte hätten die Menschenrechte ausreichend berücksichtigt, teilten die Richter am Donnerstag in Straßburg mit.

Worum war es gegangen? Hasél, der mit bürgerlichem Namen Pablo Rivadulla Duró heißt, hatte es in seinen Raptexten und per Twitter gewagt, das Königshaus anzugreifen, das wegen Korruptions- und Betrugsverdacht des in Abu Dhabi untergetauchten Altkönigs Juan Carlos in Schieflage geraten ist. Der Rapper bezeichnete die Mitglieder des Königshauses als „Parasiten“ und betitelte Juan Carlos als „Mafioso“. Aber nicht nur das: In seinen Songs verbreitete er aber auch schockierende Gewaltbotschaften über Spitzenpolitiker, denen er wegen mutmaßlicher Untaten wünscht, „dass ihr Auto in die Luft fliegt“ oder dass ihnen jemand „einen Schuss in den Nacken“ jagt.

Er öste in Spanien eine heftige Debatte über die Grenzen der Meinungsfreiheit aus. Und über die sogenannten „Maulkorbgesetze“, welche unter der früheren konservativen Regierung Mariano Rajoys (2011–2018) derart verschärft wurden, dass seitdem auch Künstler und Journalisten immer öfter auf der Anklagebank landen.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz im französischen Straßburg gehört zum Europarat und ist von der EU unabhängig. Europarat und Gerichtshof setzen sich für den Schutz der Menschenrechte in den 46 Mitgliedstaaten ein. Nun hat Hasél praktisch kaum Möglichkeiten mehr, gegen seine Verurteilung vor Gericht vorzugehen.