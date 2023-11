Sopranistin Sarah Aristidou: „Le Grand Macabre ist ein Drahtseilakt“

Aristidou in einem der prächtigen Kostüme dieser neuen Ligeti-Inszenierung an der Staatsoper.

Aristidou in einem der prächtigen Kostüme dieser neuen Ligeti-Inszenierung an der Staatsoper. Michael Poehn

Die Sopranistin Sarah Aristidou debütiert am Samstag bei der Premiere von Ligetis „Le Grand Macabre“ an der Wiener Staatsoper. Die „Presse“ beeindruckte sie durch ausgeprägte Furchtlosigkeit.

Sie scheint abonniert auf zeitgenössische und moderne Werke: Die Sopranistin Sarah Aristidou, die oft in Erst- und Uraufführungen zu sehen ist und für die sogar schon eigens Werke geschrieben wurden, von Aribert Reimann und Jörg Widmann etwa. Kein Wunder also, dass sie ihr Debüt an der Wiener Staatsoper in György Ligetis „Le Grand Macabre“ gibt, sie singt darin sowohl die Venus als auch den Chef der Gepopo. „Es ist einfach eine großartige Oper. Ich habe selten ein Werk kennengelernt, das in der Verbindung von Humor, Klugheit, direkten und indirekten Botschaften so sehr auf den Punkt ist. Alles muss gut dosiert sein. Ich habe dabei ein Gefühl wie auf einem Drahtseil – und links und rechts ist der Abgrund.“