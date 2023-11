Alt- und Neo-Politiker

Die SPÖ bietet vor dem Parteitag wieder einmal Theater ohne Ende. Da haben sich zwei Altstars der Neos etwas mehr oder weniger Neues einfallen lassen.

Wo steckt eigentlich Pamela Rendi-Wagner? Long time no see. Seit die SPÖ sie in den Wochen nach dem 1. Mai so schnöde fallen gelassen hat, ist die frühere Parteichefin wie vom Erdboden verschluckt. Zum Parteitag in Linz ist sie nicht aufgetaucht, und seit dem Sommer ist sie ganz abgetaucht. Ob sie in Graz noch einmal auftreten wird, um sich Rosen und Ovationen abzuholen?

Womöglich ist das jedoch zu viel der Heuchlerei, all das Schulterklopfen und das Bussi-Bussi von den Genossinnen und Genossen. Überhaupt, die SPÖ und ihre Dramen und kleinen Tragödien. Wie soll man dagegen ankommen, gegen die Alphatiere und Silberrücken, gegen die Bablers, Doskozils und Ludwigs?

So what, dachten sich zwei ehemalige Neos-Galionsfiguren mit großem Ego und Sendungsbewusstsein. Warum den Sozis die Bühne überlassen? Das können wir noch allemal, sagten sich der Gastronom aus dem Salzburgischen und der Popstar aus dem Ländle, formerly known als Sepp Schellhorn und Matthias Strolz. Die persönliche Erklärung entpuppte sich als Marketing-Gag des einen, um seine „ReSeppte“ unters Volk zu bringen. Der eine wie der andere kokettiert indessen mit einem Comeback. Das mit dem Bäume-Umarmen ist eben doch nicht ganz so abendfüllend, wie sich das anfangs der Polit-Esoteriker ausgemalt haben mag.

