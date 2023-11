In Israel geben die Generäle den Takt vor

Israelischer Offizier durchsucht zerstörtes Gebäude in Gaza-Stadt nach Verstecken und Sprengfällen.

Israelischer Offizier durchsucht zerstörtes Gebäude in Gaza-Stadt nach Verstecken und Sprengfällen. Reuters

Armeeführer steigen oft in die Politik ein. In Kriegszeiten bestimmen sie erst recht das Geschick. Nun akzeptierten sie eine tägliche vierstündige Feuerpause.

Das Pentagon steht Israel seit Tag eins des Gazakriegs mit Rat und Tat, mit Tipps für die Kriegsstrategie und Flugzeugträgern zur Seite. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, ein früherer Vier-Sterne-General mit Kriegserfahrung im Irak, hält Kontakt mit Joav Gallant, seinem israelischen Kollegen. Nun hat Charles Brown, der neue US-Generalstabschef, das israelische Militär zur Eile gedrängt – und zu einer besseren Kommunikation über die Kriegsziele unter Vermeidung ziviler Opfer. „Je länger es dauert, desto schwieriger wird es“, sagte er.

Das Kriegskabinett in Tel Aviv, das aus Premier Benjamin Netanjahu, Gallant und Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz besteht, sowie die Topmilitärs des IDF – der israelischen Streitkräfte – empfinden die Zwischenrufe indes zunehmend als politische Manöver, die ihnen in die Quere kommen. Am Donnerstag gaben sie dem internationalen Druck nach einer Feuerpause von täglich vier Stunden nach.

Geheimgespräche in Katar

In Doha, der Hauptstadt Katars, verhandeln zugleich der Premier des Emirats als Vermittler mit CIA-Chef William Burns und Mossad-Chef David Barnea über die Freilassung von Geiseln. Vor Beginn der Bodenoffensive vor zwei Wochen, so berichtet die „New York ­Times“, seien die Verhandlungspartner angeblich schon mit der Hamas handelseins gewesen über die Rückgabe von 50 Geiseln.