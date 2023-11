Hakenkreuze auf Wände im jüdischen Viertel Roms geschmiert

Wände in der Nähe von der Synagoge wurden mit dem Davidstern und Hakenkreuzen beschmiert. Die Polizei ermittelt.

Antisemitische Graffiti sind am Donnerstag im jüdischen Viertel Roms und im Stadtteil Trastevere aufgetaucht. Einige Wände nicht weit von der Synagoge von Rom wurden mit dem Davidstern und Hakenkreuze beschmiert. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, berichteten italienische Medien am Donnerstag.

Gedenken geschändet

Ende Oktober waren in Rom Stolpersteine zum Gedenken an Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt, deportiert und ermordet wurden, geschändet und mutmaßlich in Brand gesetzt worden. Es handelte sich um zwei Stolpersteine mit den Namen von zwei römischen Opfern der Shoah, die in das deutsche Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort ermordet wurden. Unbekannte hatten sie im zentralen Viertel Trastevere angezündet.

Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Roms, Victor Fadlun, sagte erst kürzlich, seine Gemeinde sei besorgt über ein Klima der Intoleranz. Er registriere antisemitische Parolen. In Rom und in Mailand kam es infolge des Gaza-Kriegs nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel zu propalästinensischen Protesten. (APA)