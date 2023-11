Ehefrau in der Obersteiermark getötet: 61-Jähriger in U-Haft

Tatort in in Pöls-Oberkurzheim im Bezirk Murtal.

Tatort in in Pöls-Oberkurzheim im Bezirk Murtal.

Der Mann hat gestanden, seine Frau aus Eifersucht umgebracht zu haben. Die 57-Jährige starb durch mehrere Messerstiche.

Nach der Tötung einer 57-Jährigen im obersteirischen Bezirk Murtal am Dienstag ist der Ehemann (61) in Untersuchungshaft genommen worden. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben, Andreas Riedler, am Freitag mit. Das vorläufige Obduktionsergebnis habe als Todesursache mehrere Messerstiche und -schnitte ergeben. Der Mann hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das Tatmotiv war Eifersucht.

Das Ehepaar war nach den Ermittlungsergebnissen des Landeskriminalamtes am Nachmittag in seiner Wohnung in Pöls-Oberkurzheim in Streit geraten, als gerade ein Familienangehöriger bei ihnen zu Besuch war. Eine Zeugin aus der Nachbarschaft wählte dann gegen 17.20 Uhr den Notruf. Die 57-Jährige wurde tot vor dem Wohnhaus gefunden, nachdem sich der Streit offenbar von der Wohnung ins Freie vor dem Mehrparteienhaus verlagert hatte. Laut Obduktionsergebnis wurden massive Verletzungen im Hals- und Gesichtsbereich festgestellt. Der Ehemann hatte sich am Tatort widerstandslos von den Polizisten festnehmen lassen. (APA)