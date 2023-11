(c) Beigestellt

Mag. Martin Linsbichler CORUM Country Manager Austria (c) Beigestellt

CORUM hat sich dieses Ziel bereits bei der Auflage dieses Gewerbeimmobilienfonds nach französischem Recht im Jahr 2012 gesteckt. Ambitioniert?

Ja. Aber die Ergebnisse stimmen: CORUM Origin konnte die 6 % Gesamtjahresperformance elf Mal in Folge erreichen, zehn Mal sogar übertreffen.

Was sind die Eigenschaften eines Immobilienfonds nach französischem Recht?

Eine sogenannte SCPI ist eine spezielle Form der Immobiliengesellschaft, verbunden mit strengen staatlichen Auflagen. Sie existiert in Frankreich bereits seit fünf Jahrzehnten. SCPIs kaufen und verwalten Mietimmobilien, wobei sie 100 % der generierten Mieteinnahmen sowie Kapitalgewinne aus Immobilienverkäufen zeitnah an ihre Anleger*innen ausschütten müssen. Sie müssen keine Bargeld-Reserven halten, Anteilsrückgaben und die Weitergabe von Anteilen sind möglich.

Mit welcher Strategie erreicht ein Immobilienfonds dauerhaft solche Ergebnisse?

Indem man jede Entscheidung dem übergeordneten Ziel, 6 % Dividendenrendite für seine Investor*innen zu erreichen, unterordnet. Die Tatsache, dass CORUM eigentümergeführt ist, bringt nicht nur finanzielle Unabhängigkeit, sondern auch die nötige Agilität, Flexibilität und Geduld dafür – und wir agieren frei von Gier.

Spiegelt sich die Kundenzufriedenheit in besonderer Loyalität wider?

Die Zahlen sprechen für sich: Für CORUM Origin und CORUM XL verzeichnen wir seit ihrer Auflage eine durchschnittliche Stornorate von nur rund 2,5 %.

Sie streben also mit vergleichsweise niedrigen Investments eine ansprechende „Mietrendite“ an?

Das kann man durchaus so sagen. Unsere Kund:innen partizipieren an einem stark diversifizierten Immobilienportfolio. Mit einem Investment von 100.000 Euro in CORUM Origin kann die potenzielle monatliche Dividendenausschüttung bei einem moderaten Leistungsszenario rund 400 Euro vor lokalen Steuern pro Monat betragen. Ihr Vermögensberater informiert Sie zur Möglichkeit, mit unserem §14-Fonds CORUM Origin den Gewinnfreibetrag geltend zu machen.

Immobilien-Investmentfonds sind eine Immobilienanlage. Es handelt sich um langfristige Investitionen, die keine Rendite- oder Performancegarantie bieten und das Risiko von Kapitalverlusten und Währungsschwankungen bergen. Die Erträge sind nicht garantiert und hängen von der Entwicklung der Immobilienmärkte und der Wechselkurse ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.