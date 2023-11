Winter of Love: Die Winterzeit im MQ

An der Hauptfassade des MuseumsQuartier ist im Rahmen der Lichtinstallation „Winter of Love“ täglich ein neuer Satz zu lesen.

An der Hauptfassade des MuseumsQuartier ist im Rahmen der Lichtinstallation „Winter of Love“ täglich ein neuer Satz zu lesen. Projektion: starsky | Foto: Osaka

Bis 23. Dezember ist wieder „Winter im MQ“ mit Großbildprojektionen von starsky sowie der beliebten MQ-Wintergastronomie.

Ab Anfang November erwartet Besucher:innen im MuseumsQuartier wieder eine winterlich inspirierende Welt mit künstlerischen Lichtinstallationen und ein Raum für kulturelle und kulinarische Genüsse. Am 8. November hat der „Winter im MQ“ mit der Lichtinstallation „Winter of Love“ der Künstlerin und Pionierin der Großbildprojektionen starsky eröffnet. DJ Electric Indigo und die Performer:innen Aiko Kazuko Kurosaki, Anna Rita Cedroni und Nenosun begleiteten dabei die Live-Projektion. Mit der Lichtinstallation entsteht einerseits eine schöne Atmosphäre, andererseits ist sie ein Denkanstoß: „starsky greift mit ihrem Konzept ‚Winter of Love‘ sowohl gesellschaftsrelevante Fragen auf, die zum Nachdenken anregen, erzeugt mit ihren Lichtprojektionen aber dennoch eine Welt der Zuversicht und Hoffnung“, so MQ-Direktorin Bettina Leidl. Über dem Haupteingang des MQ wird im Rahmen der Installation täglich ein neuer, weithin sichtbarer Satz gezeigt. Die Künstlerin beschäftigt sich dabei mit den aktuellen Themen unserer Zeit.

Die Lichtinstallation ist Kunstwerk und Spielzeug zugleich. Projektion: starsky | Foto: Osaka

„In meinem Schaffen steht das ephemere Ereignis, bewegte und bewegende Momente und plötzliche Erleuchtung von kurzer Dauer, im Vordergrund. Temporäre Lichtarchitekturen und Projektions-Interventionen im öffentlichen Raum sollen für alle zugänglich sein, sie erfreuen, ihre Herzen berühren und sie zum Nachdenken anregen“, so die Künstlerin starsky.

Winterprogramm im MQ

Im Innenhof werden die beiden historischen Fassaden sowie der Boden mit Projektionen bespielt. Auf den Fassaden erstrahlen Textminiaturen mit Wünschen und Handlungsanweisungen. Selbstbestimmt, scharfzüngig, humoristisch und diskursiv werden neue Aktionsformen erdacht. starskys Kunst ist eine Anstiftung zum selbstständigen Denken und Handeln. Sie ermutigt dazu, Dinge beim Namen zu nennen und für eine offene Gesellschaft einzustehen. Die im MQ beheimatete Gastronomie sorgt für kulinarische Wintererlebnisse. Halle Café Restaurant, Café Leopold, Dschungel Café, MQ Amore, MQdaily und MQ Kantine bieten Punsch, Glühwein und winterliche Snacks. Das gesamte Setting im Innenhof stammt von Designer Robert Rüf, der die neuen Bauminseln winterlich gestaltet hat. Wie jedes Jahr gibt es auch die beliebte Eisstockbahn sowie das Winter Race.

Information Winter im MQ mit Lichtinstallationen von starsky, MQ-Wintergastronomie uvm. Laufzeit: bis 23. Dezember

Montag bis Freitag 16 bis 23 Uhr und Samstag, Sonntag und Feiertage 14 bis 23 Uhr (Winterprojektion ab Dämmerung), MQ-Höfe, Eintritt frei Weitere Informationen auf: www.mqw.at www.starsky.at