Die österreichische Bischofskonferenz hat sich mit deutlichen Worten gegen eine Verschärfung der politischen Debatte über Flucht, Asyl und Migration gewendet. Das Kalkül, damit „bei Wahlen zu punkten“ wird verurteilt.

Am Ende ihres Herbst-Treffens und vor Beginn der Adventzeit richten Österreichs Bischöfe eine Mahnung an alle in der Politik Tätigen. Die Themen Asyl und Migration dürften durch negative Emotionalisierung nicht als Wahlkampf-Asse verwendet werden. Eine Verschärfung der Debatte sei gefährlich.

Wörtlich liest sich das in der am Freitag Vormittag veröffentlichten Erklärung so: „In den letzten Jahrzehnten hat sich die öffentliche Debatte rund um Migration, Flucht und Asyl verschärft und negativ emotionalisiert. Die Gründe dafür sind vielfältig. Nicht selten steckt dahinter das politische Kalkül, damit bei Wahlen zu punkten. Diese Entwicklung ist gefährlich und widerspricht dem Grundauftrag von Politik: Politisch Verantwortliche stehen in der Pflicht und werden dafür gewählt, Probleme im Blick auf das Gemeinwohl zu lösen. Eine Versachlichung der Debatte ist daher dringend nötig. Es braucht den realistischen Blick auf Fakten, Chancen und Lösungen, statt die emotionale Fixierung auf Probleme.“

Plädoyer für Fluchtkorridore

Das Recht auf Asyl sei derzeit meist nur durch den irregulären Zutritt ins Staatsgebiet möglich, weshalb die Schaffung legaler Fluchtkorridore von zentraler Bedeutung sei, so die Bischöfe weiter. Dadurch könne besonders vulnerablen Geflüchteten, etwa schwangeren Frauen, Kindern, älteren und chronisch kranken Menschen, geholfen werden. In Österreich wurde das letzte Humanitäre Aufnahmeprogramm, mit dem u.a. syrische Christen und jesidische Frauen in Sicherheit gebracht wurden, bereits 2017 beendet. „Angesichts zunehmender Krisen- und Konfliktherde weltweit ist eine Neuaufnahme von Resettlement-Kontingenten daher angebracht“, forderten die Bischöfe.

Starke Emotionen

Das Migrationsthema löse bei vielen Menschen starke Emotionen aus, diese gelte es ernst zu nehmen. Der persönliche Kontakt und Austausch zwischen Zugewanderten und Einheimischen, zwischen Neuangekommenen und schon länger Ansässigen, müsse gefördert werden. Begegnung sei die beste Basis, um Vorurteile abzubauen und die Menschlichkeit des anderen ins Zentrum zu stellen, so die Bischöfe. Erfolgreiche Integrationsprojekte in vielen Kirchen und Gemeinden österreichweit zeigten, wie Ankommen und Teilhabe gelingen können.