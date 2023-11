Geplanter Amazon-Standort in St.Valentin steht vor dem Aus

Die SPÖ, die im Gemeinderat die absolute Mehrheit hält, will – auch angesichts des Widerstands in der Bevölkerung – in der kommenden Gemeinderatssitzung gegen den Bau stimmen. Amazon „bedauert“ die Entscheidung, man werde sich nach anderen Standorten umschauen.

Die geplante Ansiedelung eines Paketverteilzentrums des US-Onlinehändlers Amazon in St. Valentin (Bezirk Amstetten) dürfte Geschichte sein. Die SPÖ, die im Gemeinderat die absolute Mehrheit hält, werde in der kommenden Gemeinderatssitzung am 14. November gegen den Bau stimmen, heißt es in einer schriftlichen Aussendung der Partei. „Die SPÖ Fraktion hat nach reiflicher Prüfung der Vertragsunterlagen und Abwägung aller Umstände beschlossen, dem städtebaulichen Vertrag nicht zuzustimmen und sich somit gegen die Ansiedelung von Amazon ausgesprochen“, wird Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr darin zitiert.

Hinter den Kulissen hieß es lange Zeit, dass Suchan-Mayr das Großprojekt unterstütze und durchaus vorantreibe. Die Stadt wolle durch den Verkauf der Gründe ihre hohen Schulden drücken. Doch in der Bevölkerung formierte sich rasch Widerstand. Eine Bürgerinitiative verwies auf verstärktes Verkehrsaufkommen und zunehmende Bodenversiegelung als Folgen des Großprojekts.

Debatte auch politisch brisant

Auch politisch war das Projekt brisant. Im September 2022 stimmten die Gemeinderäte in einer geheimen Abstimmung mit 18 zu 13 Stimmen für eine Weiterverfolgung des Projektes. Während sich die Stadt-Grünen und -Freiheitlichen klar gegen das Projekt aussprachen und die ÖVP dafür ist, entzweite die Debatte die St. Valentiner Sozialdemokraten.

Nun dürfte der Widerstand der Bevölkerung auch zum einheitlichen Umdenken der Partei geführt haben: Neben den „positiven Aspekten einer Unternehmensansiedlung“, wie der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und der Finanzierung anderer Projekte, seien auch das finale Verhandlungsergebnis und „die negativen Auswirkungen, wie bspw. die Sorgen der Bevölkerung, insbesondere der Anrainer,“ in die Entscheidung eingeflossen, heißt es in der Aussendung weiter.

Bei Amazon „bedauert“ man die Entscheidung gegen die Ansiedlung“, teilt eine Konzernsprecherin gegenüber der „Presse“ mit. „Das Votum des Gemeinderates von St. Valentin am 14. November respektieren wir und werden das Projekt nicht weiter verfolgen. Wir werden andere Möglichkeiten suchen, unser bestehendes Netzwerk in Österreich zu optimieren“, heißt es weiter.

