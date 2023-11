Novak Djokovic und die Magie der Zahl Sieben

Der 36-jährige Weltranglisten-Erste aus Serbien ist nicht nur Titelverteidiger, er kann mit einem weiteren Triumph im Finale am 19. November das „Masters“ zum insgesamt siebenten Mal gewinnen.

Sieben ist eine Primzahl. Es gibt sieben Weltwunder, Weltmeere, Zwerge, auf ebenso vielen ruht die Stadt Rom. Sieben ist (noch) eine der populärsten Rückennummer im Fußball. Das verflixte siebente Jahr kennen auch viele, den siebenten Himmel glaubt man zu kennen, Gott erschuf in sieben Tagen die Welt. Es gibt unzählige Deutungen dieser Zahl, die auch für den serbischen Tennisspieler Novak Djokovic dieser Tage von immenser Bedeutung ist. Der 36-jährige Weltranglistenerste ist nicht nur Titelverteidiger bei den „ATP-Finals“ in Rom, er kann mit einem weiteren Triumph im Finale am 19. November das „Masters“ auch zum insgesamt siebenten Mal gewinnen. Es wäre ein Rekord.

Der große Showdown der Tennis-Tour-Saison hebt zum dritten Mal ab Sonntag in Turin über das Netz. Bei den mit 15 Millionen Dollar dotierten Finals geben sich die Top acht des Jahres ein Stelldichein, der große Favorit ist Djokovic. Erobert er die alleinige Spitze der Wertung, sprich lässt er Roger Federer mit dem siebenten Sieg hinter sich, wird er am 20. November einen weiteren Meilenstein bewundern. Dann wäre er die gesamt 400. Woche Nummer eins der Welt. Es geht nicht um 4,8 Millionen Dollar Preisgeld, es geht um Alleinstellungsmerkmale.

Serviert auch Alcaraz?

Djokovic eröffnet in der Gruppe Grün am Sonntag (21 Uhr, live Sky) gegen den Dänen Holger Rune, schon um 14.30 Uhr trifft Wien-Sieger Jannik Sinner (ITA) in diesem Pool auf Stefanos Tsitsipas (GRE). Im Gegensatz zum Vorjahr ist Djokovic‘ vermeintlich größter Herausforderer, Carlos Alcaraz, diesmal dabei. Er spielt in der Gruppe Rot am Montag (14.30) gegen Alexander Zverev (GER), am Abend gibt es das russische Duell der beiden Freunde Daniil Medwedew gegen Andrej Rublew. Alcaraz hatte im Vorjahr wegen einer Bauchmuskelverletzung gefehlt.

Der im Ranking mit 1490 Punkten deutlich hinter Djokovic liegende Spanier hat allerdings seit seinem Wimbledonsieg keinen Titel mehr gewonnen und enttäuschte in diesem Herbst. Tiefpunkt war das Zweitrunden-Aus gegen Roman Safiullin beim Masters-1000-Turnier in Paris, davor war er beim 1000er in Shanghai im Achtelfinale gescheitert. Djokovic hingegen zeigte bei der Generalprobe in Paris trotz anfänglichen Schwierigkeiten, dass er sich zu steigern vermag. Mit dem Sieg gegen Überraschungsfinalist Grigor Dimitrow feierte er den 40. Masters-1000-Titel.



Ob der Aufschläge in den vergangenen Wochen darf man die Wien-Finalisten in den engsten Herausfordererkreis stellen. Champion Sinner verzichtete zugunsten Turins auf ein Antreten im Paris-Achtelfinale, um sich zu schonen. Der in der Stadthalle unterlegene Medwedew schied gleich zum Paris-Auftakt mit 6:7 im dritten Satz gegen Dimitrow aus.

Wo ist Rafael Nadal?

Erst im letzten Moment qualifiziert hatten sich Zverev und Neo-Becker-Schützling Rune. Für Zverev, der 2022 verletzt fehlte, ist in seiner Comeback-Saison allein die Teilnahme bereits ein Erfolg. Und Rune war im Vorjahr als Paris-Champion noch Ersatz, diesmal kommt er zum ersten Einsatz. Immerhin vier der acht Teilnehmer haben zumindest einen Titel bei den ATP Finals gefeiert: Djokovic (6), Zverev (2), Tsitsipas (1) und Medwedew (1). Die beiden letzteren übrigens 2019 bzw. 2020 jeweils nach knappen Finalsiegen über Dominic Thiem, der von 2016 bis 2020 Turnier-Stammgast in London gewesen war.



Ein großer Abwesender in der Pala Alpitour Arena ist Rafael Nadal. Sein Comeback nach seiner Verletzung bei den Australian Open im vergangenen Jänner ist weiterhin ungewiss, die Szene hofft auf Melbourne 2024. Nadal hat in seiner Karriere das „Masters“ nie gewonnen. (fin/dpa)