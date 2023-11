Frau attackiert 45-Jährige in Graz mit Messer

Die angegriffenen Frau versteckte sich mit ihrem Sohn im Keller, bis die Polizei eintraf. Sie erlitt Schnittwunden, der 14-Jährige blieb unverletzt. Die Angreiferin wurde festgenommen.

Eine 31-Jährige ist am Donnerstag in Graz festgenommen worden, nachdem sie eine andere Frau in einem Mehrparteienhaus mit einem Messer verletzt hatte. Die Angegriffene, eine Irakerin, musste sich mit ihrem 14 Jahre alten Sohn im Keller verstecken, bis die alarmierte Polizei eintraf. Das Motiv ist laut Landespolizeidirektion vom Freitag noch unklar. Allerdings bestand gegen die 31-jährige Rumänin eine einstweilige Verfügung, dass sie sich der 45-Jährigen nicht nähern dürfe.

Zu dem Angriff war es am Donnerstag in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Gries gekommen: Gegen 11.10 Uhr wurden die drei Polizeistreifen sowie eine Streife der Schnellen Interventionsgruppe zu einer Wohnung gerufen. Die 31-Jährige wurde von der Schnellen Interventionsgruppe in der Wohnung festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Nach den Einvernahmen soll sie in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden. Der Sohn blieb unverletzt, teilte ein Polizist mit.

Frau wollte Messer verstecken

Zum Tatmotiv gab es am Freitag zu Mittag noch keine Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher. Die Rumänin, die nicht in dem Mehrparteienhaus wohnt, wollte das mitgebrachte Messer noch in der Wohnung verstecken. Es wurde jedoch von Beamten der Polizeiinspektion Karlauerstraße gefunden und sichergestellt. Die 45-Jährige erlitt durch den Angriff zwar mehrere Schnittwunden, sie musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. (APA)