Wohlige Entspannung für drinnen und draußen

Ein eigener Whirlpool für den Außenbereich sorgt für pure Entspannung an der frischen Luft – ganz unabhängig von der Jahreszeit. (c) beigestellt

Als Pionier der Wassertechnik steht Koller Whirl-Systems seit knapp 50 Jahren für Whirlpool- und Spa-Komplettlösungen „Made in Austria“.

Die wohltuende und gesundheitsfördernde Wirkung warmer Quellen und daraus aufsteigender Dämpfe wurde bereits in der Antike genutzt. Bis zur Erfindung sprudelnder Wannen sollten jedoch einige Jahrhunderte vergehen. Mitte der 1950er-Jahre begann das ursprünglich in der Luftfahrttechnik und im Flugzeugbau tätige amerikanische Unternehmen

Jacuzzi, Pumpen für die Hydrotherapie zu entwickeln. Rund zehn Jahre später brachte es den ersten Whirlpool mit Düsen und integrierter Pumpe auf den Markt. Damit begann der weltweite Siegeszug der sprudelnden Becken, die heute als Inbegriff von Entspannung gelten und mit zahlreichen Finessen wie Lichteffekten oder individuell regulierbaren Massagedüsen ausgestattet sind.

Über die Anfänge

In Österreich wurde Rudolf Koller bereits in den 1970er-Jahren auf den neuen Trend aufmerksam. 1978 gründete er Koller Whirl-Systems und begann damit, Spa-Wannen und die dazugehörigen Komponenten zu importieren. Seine Idee, Massagedüsen auch in Badewannen zu integrieren, stieß jedoch vorerst an ihre Grenzen – die Qualität der ihm zur Verfügung stehenden Produkte genügten seinen Ansprüchen nicht. Kurzerhand begann der Unternehmer also, selbst in die Entwicklung und Produktion von Whirlpooldüsen aus Messing einzusteigen. Er legte damit den Grundstein dafür, die Sprudelfunktion auch in herkömmliche Badewannen zu integrieren. Die Innovation fand großen Anklang, das Unternehmen wuchs.

Koller Whirlpool-Systems setzte es sich zum Ziel, den Whirlpool-Markt zu reformieren, was eine Expansion mit sich brachte. Das Stammwerk in Vitis (im Waldviertel) wurde ausgebaut und schließlich 1990 um einen zusätzlichen Standort im tschechischen Jindrichuv Hradec erweitert. Heute gilt Koller Whirl-Systems mit knapp 50 Jahren Erfahrung als Pionier der Whirlpool-Technik. Koller-Whirlpooltechnik wird seit Jahrzehnten weltweit geschätzt und internationale Kunden vertrauen in das Waldviertler Unternehmen. Dabei kann Koller auf zahlreiche Innovationen sowie den kontinuierlichen Ausbau der eigenen Produkte verweisen. Zu den ursprünglichen Erzeugnissen – den Düsen für Badewannen – kamen im Laufe der Zeit weitere Komponenten wie eine automatische Desinfektionsanlage, selbst produzierte Pumpen, speziell entwickelte Ab-Überläufe mit Restwasserentleerung, im Haus gefertigte Scheinwerfer sowie weitere innovative Entwicklungen. Heute verlassen hochwertige Indoor- und Outdoor-Whirlpools sowie die zuletzt stark gefragten Hot Tub Spas das Haus. Der Innovationsgeist und die Qualität von Koller Whirl-Systems wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. 1998 bekam das Unternehmen als führender Betrieb in seinem Bereich das österreichische Staatswappen verliehen sowie die Berechtigung, das Austria Gütezeichen zu führen.

Die Spa-Pool-Modelle von Koller sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich. (c) beigestellt

Serviceleistung aus der Region

Die Komponenten, die in den Koller Whirl-Systemen stecken, werden zu 100 Prozent in den eigenen Werken in Österreich und Tschechien erzeugt und sind technisch aufeinander abgestimmt. Das bedeutet einerseits verlässliche und konstante Qualität aus erster Hand und andererseits die Möglichkeit, jederzeit auf Ersatzteile zurückgreifen zu können. Neben hochwertigen Produkten und eigens entwickelter Technik steht Koller Whirl-Systems darüber hinaus für kundenorientierte Betreuung. Innerhalb Österreichs bietet das Unternehmen zuverlässigen Service für die selbst gefertigten Pools und ist bestrebt, dies auszubauen: Für 2024 ist eine Erweiterung des Vertriebspartnernetzes geplant – gerne nimmt Koller Whirl-Systems bei Interesse persönliche Anfragen entgegen.

Höchste Qualitätsstandards

Was neben der Eigenentwicklung und -produktion und der gesicherten Serviceleistung in ganz Österreich weiters für Koller Whirl-Systeme spricht, sind vor allem die hohe Qualität sowie Anpassungsfähigkeit. Die eingesetzten Sichtteile bei den Düsen sind bei Bedarf tauschbar und robust gegenüber Zerkratzen und UV-Einstrahlung. Spezielle Entwicklungen wie Super Jet, Mini Jet oder Future Jet geben unterschiedliche Massageerlebnisse – von punktförmigem bis hin zu rotierendem Wassermassagestrahl. Mit dem „Poolmaster“ lassen sich die Koller Whirl-Systeme einfach steuern: Temperatur, Desinfektion, Licht, Füllung und zahlreiche weitere Funktionen sind über den wasserresistenten Touchscreen anwählbar.

Als weitere Innovation verfügen Koller Whirl-Systems über das eigens entwickelte Koller Milk-System, das die Haut mit einer Extraportion Sauerstoff verwöhnt: Eine spezielle Hochdruckpumpe und ein Generator erhöhen den Sauerstoffgehalt im Wasser. Die Haut wird mit einem hohen Maß an Feuchtigkeit versorgt und fühlt sich anschließend frisch und vitaler an – ein natürliches Mittel gegen trockene Haut, das die Erneuerung und das Wachstum der Hautzellen anregt.

Einfache Wartung und Pflege

Pumpen-, Düsen- und Lichtsysteme lassen sich an individuelle Wünsche anpassen. Keine Kompromisse geht Koller Whirl-Systems hingegen bei Wartung und Hygiene ein. Die Outdoor-Pools sind einfach mit dem Gartenschlauch zu befüllen, für die Entleerung ist ein 1‘‘-Anschluss vorgesehen. Der selbst entwickelte „Ozonator“ setzt dem Wasser Ozon zu und verbessert damit die Wasserqualität, ersetzt jedoch die regelmäßige Reinigung nicht. Für diese hat das Unternehmen eigens abgestimmte Reinigungs- und Desinfektionsprodukte im Programm und zeigt hier einmal mehr, dass es die Welt der Whirlpools ganzheitlich denkt.

Hot Tub Spa – modernes Design vereint mit höchstem Komfort. (c) beigestellt

Ganzjährige Outdoor-Nutzung

Ganzheitlich und auch das ganze Jahr über sorgen die Spa-Pools für Entspannung. Ein wohliges Bad in warmem Wasser, während ringsum die Schneeflocken tanzen, und sanfte Massage geben gerade in kalter Winterluft eine wärmende Auszeit. Über die Jahreszeiten den Witterungseinflüssen ausgesetzt, macht sich ein Koller-Pool auf jeden Fall bezahlt. Die optionale Außenverkleidung zeigt sich gegenüber niedrigen Temperaturen ebenso wie UV-Einstrahlung äußerst widerstandsfähig, für dauerhafte Nutzung kann eine Zusatzisolation angebracht werden. Die maßgefertigte Thermoabdeckung hält Schmutz ab und verhindert, dass Wärme entweicht. Sollte der Pool im Winter dennoch ausgelassen werden, läuft das Wasser über die speziell konstruierte Restwasserentleerung ab. So bleibt kein Tropfen in den Leitungen und das Outdoor-Spa kann im nächsten Frühjahr wieder wie gewohnt in Betrieb gehen.

Entspannung pur im Hot Tub

Während Whirlpools eine relativ junge Erfindung sind, hat das Baden in Holzfässern eine lange Tradition. Mit den Hot Tub Spas von Koller Whirl-Systems erlebt es eine Renaissance in modernem Design und mit höchster Ausstattung. Außen mit Fichtenholz oder Thermowood verkleidet, punktet Hot Tub Spa mit der Kombination aus Natürlichkeit und modernster Technik. Denn das Besondere daran: Ein integrierter rostfreier Edelstahlofen sorgt winters wie sommers für angenehme Wassertemperaturen – und das ganz ohne Strom. Der leistungsstarke Holzofen erwärmt das Wasser innerhalb von 2,5 bis 3,5 Stunden auf eine angenehme Temperatur von 37 bis 40 Grad Celsius. Die Wanne ist aus hochwertigem Sanitäracryl gefertigt und bildet mit gediegenem Dark Grey Metallic einen stylishen Kontrast zum Holz. Sie eignet sich sowohl für Salz- als auch Chlorwasser und bietet mit einem Wannendurchmesser von 180 oder 200 Zentimeter vier bis sechs Personen Platz – genug also, um einen anstrengenden Tag in Zweisamkeit oder mit guten Freunden in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.