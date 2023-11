Der eierlegende Schnabeligel galt lange Zeit als ausgestorben. Das nach David Attenborough benannte Säugetier wurde nun von einer Expedition in Indonesien gesichtet.

Kaum ein Säugetier legt Eier. Schnabeltiere und Ameisenigel gelten als Ausnahmen. Der Langschnabeligel ist einer von ihnen, doch ist er bereits seit Jahrzehnten ausgestorben. So jedenfalls die Annahme - die nun von einer Expedition widerlegt wurde: In Indonesien sichtete ein von der Universität Oxford geleitetes Forscherteam das Tier.

Für einige Sekunden bekamen die Wissenschaftler den nach dem britischen Tierfilmer und Naturforscher Sir David Attenborough benannten Langschnabeligel vor die Kamera. Das Tier habe Stacheln wie ein Igel, die Schnauze eines Ameisenbären und die Füße eines Maulwurfs.

Kloakentier trennte sich vor 200 Millionen Jahren von anderen Säugetieren

„Der Grund dafür, dass es so anders aussieht als andere Säugetiere, liegt darin, dass es zu den Monotremen, den Kloakentieren, gehört – einer eierlegenden Gruppe, die sich vor etwa 200 Millionen Jahren vom Rest des Säugetierbaums getrennt hat“, erklärt Expeditionsleiter James Kempton. Die Freude über die Bilder auf der Speicherkarte war groß, beschreibt er den Moment. Sie wurden am letzten Tag der Forscherreise aufgenommen: „Eine Belohnung am allerletzten Tag. Ich rief meinen noch anwesenden Kollegen zu: Wir haben es gefunden, wir haben es gefunden!“

Schnabeligel gehören zu den einzigen verbliebenen Säugetieren, die ihre Nachkommen nicht lebend gebären, sondern Eier legen. Sie sind nachtaktiv und scheu und deshalb nur schwer zu finden. Der Attenborough-Langschnabeligel wurde noch nie außerhalb des extrem abgelegenen Zyklopengebirges in der indonesischen Region Papua gesichtet. Der Zaglossus attenboroughi war nach Angaben der Forscher zuletzt 1961 gesehen worden.

Weitere neue Tierarten auf Expedition entdeckt

Auf ihrer Expedition entdeckten Kempton und sein Team auch eine Reihe im Untergrund lebender neuer Tierarten wie Blindspinnen, blinde Weberknechte und einen Peitschenskorpion. Sie fanden die Tiere in einem bisher unerforschten Höhlensystem, das erst durch den Sturz eines Teammitglieds durch einen moosbedeckten Eingang freigelegt wurde. (red/ag)