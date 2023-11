In Saudiarabien steigen zwei Gipfeltreffen zum Gaza-Krieg. Nicht alle Teilnehmer brechen mit Israel. Am anderen Ende des Spektrums steht der Iran - er will Israel von der Landkarte tilgen.

Die islamische Welt sucht eine gemeinsame Position zum Gaza-Krieg. Saudiarabien richtet an diesem Wochenende zwei Gipfeltreffen aus, an denen alle wichtigen islamischen Akteure teil­nehmen: die arabischen Staaten, die Türkei und der Iran. Vor den Treffen herrschte Einigkeit darüber, dass die israelischen Angriffe auf Gaza gestoppt und eine Ausweitung des Kriegs auf andere Länder der Region verhindert werden sollen. Viele Gipfelteilnehmer wollen dabei eine Aufwertung der Hamas und des Iran vermeiden.

In der saudischen Hauptstadt, Riad, kommen an diesem Samstag zunächst Spitzenpolitiker der 22 Länder der Arabischen Liga zu einem Sondergipfel zusammen. Am Sonntag folgt ebenfalls in Riad eine Konferenz der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), der 57 Staaten angehören. Zu diesem Gipfel werden unter anderem der iranische Präsident, Ebrahim Raisi, und der türkische Staatschef, Recep Tayyip Erdoğan, in der saudischen Hauptstadt erwartet. Ob auch der syrische Staatschef, ­Bashar al-Assad, an den Treffen teilnehmen will, war zunächst nicht bekannt.

Nicht alle brechen mit Israel