Beatles nach 54 Jahren wieder Nummer 1 der deutschen Charts

„Now And Then“ ist der zwölfte Nummer-eins-Hit der Beatles in Deutschland.

Die Beatles veröffentlichten kürzlich nicht nur ihr letztes Lied „Now and Then“, sondern auch Werkschauen in erweiterter Fassung.

Die Beatles haben nach 54 Jahren wieder den ersten Platz der deutschen Singlecharts erobert. Ihr kürzlich veröffentlichtes neues Lied „Now and Then“ sei aus dem Stand an die Spitze der Charts geklettert und habe für die umsatzstärkste Woche einer internationalen Single seit zwei Jahren gesorgt, teilte die GfK Entertainment am Freitag mit. Am Freitag erschienen auch erweiterte Neuauflagen der Werkschauen „1962 - 1966“ (The Red Album) und „1967 - 1970“ (The Blue Album).

„Now and Then“ erstmals in 1970er Jahren aufgenommen

„Now And Then“ ist der zwölfte Nummer-eins-Hit der Beatles in Deutschland. Ihre bis dahin letzte Nummer eins war „Come Together“ im Jahr 1969. Nie gab es eine längere Spanne zwischen zwei Nummer-eins-Hits in Deutschland. Die österreichischen Single-Charts werden erst Mitte der nächsten Woche veröffentlicht.

Ex-Beatle Lennon hatte „Now and Then“ Ende der 70er-Jahre in seiner New Yorker Wohnung aufgenommen. Nach seiner Ermordung im Dezember 1980 schenkte seine Witwe Yoko Ono 1994 Paul McCartney die Demokassette mit Lennons Stimme und Klavierbegleitung.

Hilfe von Künstlicher Intelligenz

Zwei Songs von der Kassette wurden bereits Mitte der 90er-Jahre von Produzent Jeff Lynne neu abgemischt und veröffentlicht. Doch reichte die Technik damals nicht aus, um bei „Now and Then“ störende Hintergrundgeräusche zu entfernen und die Stimme des Verstorbenen in ausreichender Qualität zu extrahieren. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz gelang dies nun.

Dem Originaltrack wurden Gitarrenaufnahmen von George Harrison aus dem Jahr 1995 hinzugefügt. Im vergangenen Jahr wurde „Now and Then“ dann im Studio in Los Angeles mit Ringo Starrs Schlagzeug, McCartneys Klavier und Bass sowie den Stimmen der beiden lebenden Beatles fertiggestellt. (APA)