„Der Angriff auf Israel zielte auch auf die freie westliche Welt“

US-Terrorexperte Bruce R. Hoffman sieht keine Alternative zum harten Bekriegen der Hamas. Alles andere legitimiere weiteren islamistischen Terror. Und es verstöre, wenn man Israel die primäre Hauptverantwortung für zivile Opfer zuschiebe.

„Wenn Israel die Hamas in Gaza jetzt nicht zerstört, hat es den Krieg verloren. Der Angriff auf Israel war auch einer gegen die ganze freie westliche Welt“ – und wenn Ersterer als Sieg erscheine, werde das „Terror weltweit legitimieren“.

Der US-Terror- und Aufstandsexperte Bruce R. Hoffman, zuletzt Professor an der Uni Georgetown in Washington und mit altösterreichischen Wurzeln, vertrat am Freitag bei einem Pressegespräch in Wien markante Positionen, die Israels Vorgehen im Gaza-Krieg durchaus legitimieren und einen weiteren Bogen spannten.

„Die Zerstörung ist möglich“