Olympiastar Johannes Strolz und sein sinnbildliches Dilemma

Johannes Strolz will kein One-Hit-Wonder werden – und setzt auf den Temporausch. Doch Zermatt bringt auch ihm kein Glück.

Der ÖSV hat aus der Wetterlotterie von Zermatt, die nun endgültig verloren scheint, die richtigen Schlüsse gezogen und außer den Speed-Assen alle Läufer weggeschickt. Unter anderem ins Ötztal, dort herrschen anders als am Matterhorn, wo die Chancen für die Abfahrten am Wochenende (je 11.30 Uhr) gegen null tendieren, perfekte Bedingungen.

Unter ihnen Johannes Strolz, der auch sinnbildlich gerade zur Flucht aus dem Schneegestöber ansetzt. Der Vorarlberger, 31, steht an einer Weggabelung seiner Karriere, in der er schon so vieles war: Nachwuchshoffnung, ewiges Talent, sein eigener Servicemann, weil er aus allen Kadern flog, dann Skiheld der Nation, zuletzt wieder Pannen-Pilot.