Der Neos-Abgeordnete Yannik Shetty warnt angesichts offen antisemitischer und homophober Stimmung unter Jugendlichen vor „failed communities“. Und kritisiert die Wiener SPÖ.

Wien. Es ist nicht das erste Mal, dass Yannick Shetty mit pointierten Aussagen in Integrationsdebatten aufwartet – etwa wenn es um Homophobie in migrantischen Milieus geht. Der gebürtige Tiroler und Neos-Mandatar nimmt sich nun auch angesichts des Anstiegs von antisemitischen Vorfällen kein Blatt vor den Mund.

Insbesondere im Schulkontext seien aktuelle Vorkommnisse unter migrantischen Jugendlichen in Wien (Bombendrohungen mit IS-Bezug, explosionsartiger Anstieg an antisemitischen Vorfällen) für ihn nur Symptome eines Gesamtproblems: „Wir müssen uns eingestehen, dass wir vor Herausforderungen stehen werden, die kaum lösbar erscheinen. Viele von uns in der Politik waren auf einem Auge blind. Da kann man ja auch einmal selbstkritisch sein.“ Gravierende Probleme in der Integration habe man „jahrelang unterschätzt“. Gemeint seien damit vor allem der eigene Koalitionspartner in Wien, die SPÖ, sowie die Grünen, die „aus einem gutgläubigen Menschenbild heraus nicht anstreifen wollten an der FPÖ“.

Bedeutet das für die Neos ein Schwenk nach rechts? „Es geht nicht darum, sich an die FPÖ anzubiedern“, sagt er. Doch der Blick in die Nachbarländer sei quasi ein Blick in die Zukunft, sollte die Politik nicht reagieren. Er meint etwa die Banlieus der französischen Städte: „Was dort abgeht, ist eigentlich nicht mehr zu retten.“ Tatsächlich sind selbst „Problemgrätzl“ in Wien nicht mit jenen Zuständen vergleichbar, die heute ganze Pariser Vororte in eine Art „No-go-Area“ verwandeln, in der auch die Polizei sich kaum noch traut, präsent zu sein. Dort hat der Staat sein Gewaltmonopol verloren. Ähnliches wird auch von Berliner Stadtteilen berichtet, in denen Familienclans „regieren“. Den Schulen fehlt es da wie dort an kompetenten Lehrkräften, die sich der verbalen wie physischen Gewalt im Klassenzimmer noch aussetzen wollen. Für Shetty sind das „failed communities“.

Er verweist auch auf den hohen Anteil an homophoben Ansichten in muslimischen Communities. Bei Workshops etwa lautete die erste Antwort vieler junger Burschen, was sie denn als Politiker als erstes verändern würden: „LGBTIQ verbieten. Homosexualität abschaffen.“ Das ist für Shetty besorgniserregend: „Das sind 12-, 13-Jährige. Natürlich laufen die nicht plündernd durch die Straßen und überfallen Schwule. Aber wir müssen reagieren, damit das aber nicht in einigen Jahren passiert.“

Er sieht die Verantwortung in Wien bei der SPÖ. Die Versäumnisse lägen weit zurück, etwa in einer jahrzehntelang verfehlten Raumplanungs- und Städteplanungspolitik. Shetty: „Naiv und blind zu sein aus reiner Eitelkeit ist besonders verwerflich. Sonst müsste man ja einmal zugeben, dass man Fehler gemacht hat. Dazu sind sie nicht bereit. Das ist verstörend und das Gegenteil von guter Politik.“ Die SPÖ verweist selbst wiederum auf Fehler der ÖVP.

Den größten Hebel zur Verbesserung der Situation sieht Shetty in einem Chancenindex in der bundesweiten Schulfinanzierung, den die ÖVP jedoch bis dato ablehnt. Ebenso fordert er ein neues Schulfach: „Leben in der Demokratie“ soll ab der Volksschule unterrichtet werden.