Holzleitner: „Die ÖVP verhindert seit Jahren Wahlfreiheit“

Eva-Maria Holzleitner: Ja, das können wir uns leisten. Es gibt jetzt schon Jobs, die fast ausschließlich in Teilzeit gemacht werden, weil es einfach nicht anders möglich ist, in der Pflege zum Beispiel. Aber aktuell ist das mit Lohneinbußen verbunden. Dabei brauchen wir mehr Leute. Eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn würde Österreich auch für Arbeitskräfte aus dem Ausland attraktiver machen. Außerdem könnte man dadurch Krankenstände verhindern, die aufgrund einer Überlastung entstehen. Wir sollten das in Österreich mit einer Pilotphase ähnlich wie in Großbritannien ausprobieren.