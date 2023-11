Zeit der Jecken und Bableristas

Eine Kür zum SPÖ-Chef zum Auftakt des Karnevals und am burgenländischen Martinigansl-Feiertag in der Hochburg der KPÖ? Wird Chaos und Chuzpe unter Andi Babler zum Dauerzustand?

Vielerorts markiert der 11. 11. ein magisches Datum: eine Schnapszahl, wie geschaffen dafür, Verrücktheiten anzustellen, die Welt auf den Kopf zu stellen, den Bund der Ehe einzugehen oder einen Parteichef zu küren – um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Für zwei Regionen gilt das indessen in ganz besonderem Maß: Im Rheinland hebt traditionell die närrische Zeit an, die Saison der Jecken und Karnevalisten, die Jahreszeit der ritualisierten Ausgelassenheit, in der die da oben in Staat, Kirche und Gesellschaft durch den Kakao gezogen werden und dabei so gute Miene zum bösen Spiel machen, dass sie sich gleich selbst an die Spitze setzen. Und das Burgenland feiert den Tag des Landespatrons, den Martinigansl-Festtag, fast so heilig wie Weihnachten und Ostern. Da geht nichts darüber – schon gar kein Parteitag und schon gar nicht jener der SPÖ. Wo doch ohnehin böses Blut herrscht unter den Roten.

Was mag wohl in Andi Babler und seine Bableristas gefahren sein, als sie das Datum für die offizielle Thronbesteigung in Graz festgesetzt haben? Sollte es Aufbruchstimmung signalisieren? Oder vermitteln, dass der Karneval in der SPÖ Dauerzustand werden soll – und das ausgerechnet unter dem Uhrturm, der Hochburg von Elke Kahr und der styrianischen Filiale der Kommunisten? Ein Omen für die Regentschaft von Andi, dem Furchtlosen.

E-Mails an: thomas.vieregge@diepresse.com