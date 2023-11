Harald Mahrer: Die Sozialpartnerschaft hat ja viel mehr Aufgaben als die Tarifpartnerschaft. Es gibt eine enge Partnerschaft in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung, und es gibt ständig Entwicklungsprogramme zu unterschiedlichen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen. Und wir helfen bekanntlich der Bundesregierung in Krisenzeiten, wenn die öffentlichen Institutionen schwach und langsam sind, mit schnellen und funktionierenden Lösungen. In der Tarifpartnerschaft ist die Situation derzeit für beide Seiten schwierig. Denn standortpolitisch ist die Entwicklung in ganz Europa zurzeit dramatisch und daher auch für die österreichische Exportwirtschaft – die der wichtigste Teil unserer Wirtschaft ist. Und das bedingt einfach Flexibilität. Man muss nun auf kreative Lösungen kommen, die man so noch nicht gemacht oder sogar angedacht hat.