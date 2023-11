Anne-Catherine Simon und Bettina Eibel-Steiner diskutieren, was man lesen soll: ob der Roman „Betrug“ der Britin Zadie Smith ein Highlight des Bücherherbstes ist, was Stephen Buoros Debüt „Andy Africa“ zum Geheimtipp macht und wie gut ein Harvey Weinstein in die Welt der Französischen Revolution passt.

Literaturhinweise „Betrug“

Zadie Smith, Kiepenheuer & Witsch

Übersetzt von Tanja Handels „Andy Africa“

Stephen Buoros, Rowohlt „Die ferne Zukunft“

Adam Thirlwell, S. Fischer Verlag

Übersetzt von Jan Wilm

Über den Podcast Mit Anne-Catherine Simon und Bettina Steiner hat „Die Presse“ zwei der wichtigsten Literaturkritikerinnen und -kennerinnen des Landes. Das Literatur-Duo redet einmal im Monat über Bücher: Sie nehmen sich dabei ein „Buch in allen Auslagen“ vor, also eine viel beachtete Neuerscheinung; ein „Buch der Stunde“ zu einem drängenden Zeitthema; und ein „Buch zum Verborgen“, das sie Freundinnen oder Freunden ans Herz legen würden. Ein Podcast für Menschen, die auf der Suche nach gutem Lesestoff sind oder einfach mehr über ein Buch und den Autor, die Autorin erfahren möchten. Ein Mal pro Monat am Samstag auf der Webseite der "Presse" und überall, wo es Podcasts gibt. Textauszüge: Klemens Patek Produktion: Aaron Olsacher, Georg Gfrerer/ www.audio-funnel.com.

