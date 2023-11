Dem Wiener Christbaum ist das Licht aufgegangen

Der Christbaum stammt aus Südtirol, die Lichter angeknipst hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gemeinsam mit dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher. Und der Christkindlmarkt ist nun geöffnet.

Der Christbaum am Wiener Rathausplatz ist am Freitag nach Einbruch der Dunkelheit von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) illuminiert worden. „Die Lichter, die wir heute auf dem schönen Südtiroler Baum erleuchten lassen, sollen ein Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sein“, wurde Ludwig zitiert. Anstatt sich von „Terror und Hass auseinanderdividieren“ zu lassen, solle das Miteinander im Fokus stehen.

„Dieser Baum ist ein Zeichen unserer Verbundenheit mit Wien und Österreich“, sagte indes Kompatscher über die 28 Meter hohe und rund 115 Jahre alte Fichte. Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz ist nun bis zum 26. Dezember geöffnet. Fast 100 Marktstände, Indoor-Gastronomie, das Etagenkarussell und der im Halbstundentakt erfolgende „Herzerlflug“ werden Besuchern geboten. Zusätzlich bietet der Eistraum am Christkindlmarkt mit einer Fläche von knapp 3.000 Quadratmetern „eisiges Vergnügen“ bis einschließlich 7. Jänner 2024, berichtete die Rathauskorrespondenz. (APA)