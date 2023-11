Bei Volvo ist er auf Bestseller programmiert

Neuvorstellung. Mit dem EX30 stellt sich Volvo in einer preis­lich interessanten Ecke auf: Das kom­pakte E-SUV ist ab 36.950 Euro zu haben.

Auch recycelte Jeansfasern oder alte PVC-Fensterrahmen können ein Auto schmücken, und sei’s als Beitrag zur Ökobilanz.

Der dennoch appetitliche Innenraum des Volvo EX30, in dem derlei aufbereitete Abfallmaterialien Verwendung finden, tischt Frugalität (oder Besinnung auf das Wesentliche) mit skandinavischem Pfiff auf. Dass eine Soundbar auf dem Armaturenbrett die Lautsprecher in den Türen ersetzt, früher prahlte man mit deren Vielzahl, trägt auch noch dem Wandel in unseren Wohnzimmern Rechnung. Und klingt, wie überprüft am Fall der Harman-Kardon-Ausstattung, absolut ordentlich.

Zur Hand

Statt eines Tachos vor dem Lenkrad beinhaltet ein zentrales Display alle Informationen, immerhin auf Augenhöhe. Wenn die Sicherheitsapostel von Volvo das durchgehen lassen … Vielleicht hat man die neue EU-Richtlinie des verpflichtenden Fahrerüberwachungssystems schon eingepreist: Schweift der Blick zu lang in die Mitte Richtung Display ab, ertönt ein Signalton, der einen erinnert, worauf die Augen gerichtet sein sollen – auf die Straße.

Interieur: Das große zentrale Display zeigt fahrrelevante Daten auf Augenhöhe. Dadurch wandert der Blick tendenziell in die Mitte. Werk

Mit einer Länge von 4,2 Metern ist der EX30 vergleichbar groß wie ein VW T-Roc oder Ford Puma; ein kompaktes Maß, aus dem sich noch ausreichend Platz für Erwachsene in der zweiten Sitzreihe herausgeschlagen ließ. Nur die Schenkelauflage ist recht kurz gestaltet, und aufgrund der tiefliegenden Rücksitzbank sind die Knie stärker angewinkelt. Dafür bietet eine große Ablagefläche in der Mittelkonsole Stauraum für immer mehr Dinge, die man zur Hand haben möchte.

Das Fahrverhalten kann man sich durchaus sehr knackig vorstellen. Schon die Einstiegsvariante ist mit 200 Kilowatt kräftig bewehrt, und mit traktionsstarkem Heckantrieb kann man das auch gut ausspielen. Die Lenkung lässt sich in drei Stufen einstellen, uns war das sportlichste, direkte Set-up am angenehmsten. Das Fahrwerk, typisch Volvo, ist komfortabel abgestimmt, dank des niedrigen Schwerpunktes liegt der Stromer sehr sicher in den Kurven.

Markantes Heck: Der EX30 fällt auf. Er erweitert das BEV-Sortiment in einer interessanten Ecke des Marktes. Werk

Wer das steigern wollte oder auch schlicht auf Allrad besteht, findet das in der Variante Twin Motor Performance. Die steht für ein Upgrade in Form eines zusätzlichen, 156 PS starken E-Motors an der Vorderachse, ergibt eine Gesamtleistung von 315 Kilowatt. Beschleunigen wie ein Sportwagen von null auf 100 in 3,6 Sekunden, der Spaß kostet ab 48.350 Euro.

Klingt viel, gemessen an der Einstiegsvariante Core um 36.950 Euro, enthält aber auch die größere Batterie, die man vielleicht ohnehin haben möchte (64 statt 49 kWh). Die ganz kleinen Batterien sind erfahrungsgemäß nicht sehr gefragt; hier stehen 344 Kilometer Reichweite in den Papieren. Mit Heckantrieb und der größeren Batterie sind es 480 Kilometer (in der Allrad-Performance-Variante 20 km weniger).

Speckfrei

Wichtiger als schnell fahren ist vermutlich schnell zu laden, das kann der EX30 mit beachtlichen 175 Kilowatt Leistung (die Ladekurve muss man sich in der Praxis noch genauer anschauen).

Die gänzlich speckfreie Grundvariante hat sicher auch den Makel, dass man sehr vielen verlockenden Extras und Packages mit Volvo-Mascherl widerstehen müsste. Als richtiger Preisbrecher wäre die Marke doch etwas überraschend gewesen. Aber VW sollte alarmiert sein. Denn der EX30 hat in der gleichen Preisregion einiges zu bieten in einem streckenweise frisch gedachten, klug konzipierten Auto, das auf gewinnende Weise Maß hält, vor allem bei Größe und Gewicht und nicht der Atmosphäre.

Der EX30 ist bei Volvo auf Bestseller programmiert. In China gebaut, kommt 2025 eine Fertigung im belgischen Gent dazu. Die Lieferzeit von drei bis vier Monaten soll sich innerhalb des nächsten Jahres auf einen Monat verringern.