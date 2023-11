Die vielen Verhinderungen des Hans Peter Doskozil

Burgenlands Landeshauptmann fehlt am roten Bundesparteitag in Graz. Es war nicht seine erste Absage für eine Parteiveranstaltung – auch nicht die erste unter Babler.

Diesmal ist der heilige Martin Schuld. Der ist bekanntlich Landespatron des Burgenlandes, am 11. November dort also Landesfeiertag. Und wenn so ein Landesfeiertag mit dem Bundesparteitag der SPÖ zusammenfällt, dann bleibt der Landeshauptmann zuhause – auch, wenn er einer der mächtigsten Männer in der Partei ist. Statt nach Graz zu fahren, wird Hans Peter Doskozil also Ehrenzeichen des Landes verleihen. Das sei mit der Bundespartei auch so abgesprochen, hieß es.

Und so ganz unerwartet kam die Absage des knappen Verlierers bei der Parteivorsitz-Wahl für viele wohl nicht. Immerhin: Über die Jahre hat sich Doskozil immer wieder für Parteiveranstaltungen oder Sitzungen entschuldigt – schon lange bevor er am Sonderparteitag im heurigen Juni zum Debakel kam und er fälschlicherweise zum Parteichef gekürt wurde also.

Die Gründe dafür waren durchaus vielfältig: Als seine ehemalige Rivalin, Ex-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, etwa im März 2022 bei einer Rede im Rahmen einer großangelegten Veranstaltung den Kanzlerinnen-Anspruch stellte, kamen zwar fünf rote Ex-Kanzler, Doskozil aber nicht. Seine Lebensgefährtin habe an diesem Tag Geburtstag, er werde mit ihr in Stuttgart feiern, für eine Verschiebung sei es zu kurzfristig, teilte er mit.

Geburtstag, Corona oder nicht da

Zwei Monate davor hatte der burgenländische Landeshauptmann beschlossen, einer Einladung zur Neujahrsklausur seiner Partei nicht zu folgen. Immerhin: Es war Pandemie und er bereite mit Experten ein Omikron-Maßnahmenpaket im Burgenland vor, hieß es.

Just dort war der Landeshauptmann umgekehrt aber nicht anzutreffen, als der neue Parteichef Andreas Babler im Sommer durch die Länder tourte und mit Doskozil auftreten wollte. Dieser befinde sich an den vorgeschlagenen Daten leider nicht im Burgenland, vermeldete man knapp.