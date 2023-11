Auf dem Bitcoin-Markt herrscht nun wieder richtige Gier. Warum?

Das Sentiment für Bitcoin ist ziemlich gut, wie zwei Untersuchungen zeigen. Erkennen die Leute das Potenzial von Bitcoin? Oder hoffen sie nur – zu früh – auf steigende Preise?

Vier von fünf Investoren, die je in Bitcoin investiert haben, sind derzeit im Plus. Das geht aus dem jüngsten Krypto-Marktreport von Block-Builders.de hervor. Seit Jahresbeginn ist Bitcoin zum Dollar um 120 Prozent gestiegen und damit eine der besten Anlageklassen des laufenden Jahres. Vor einem Jahr war infolge der Pleite der Kryptobörse FTX Panik ausgebrochen. Der Bitcoin-Preis rasselte nach unten, die Google-Suchanfragen nach Bitcoin schossen in die Höhe. Als sich herausstellte, dass FTX eigentlich nichts mit Bitcoin zu tun hatte und der Bitcoin-Preis sich langsam zu erholen begann, flaute das Interesse an Bitcoin wieder ein wenig ab.

Zwei große Hoffnungen

Mit den jüngsten Preisschüben kehrte es zurück, zeitweise wurde auf Google wieder fast so oft nach Bitcoin gesucht wie vor einem Jahr. Es ist also nach wie vor der Preis, der das Interesse an Bitcoin schürt. Und nun hoffen die Anleger auf einen steigenden Preis. Der Angst-und-Gier-Index für Bitcoin zeigt inzwischen Gier an, während an den Aktienmärkten gegenwärtig Furcht regiert. Woher kommt diese Zuversicht, und ist sie gerechtfertigt?