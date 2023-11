Geborgen in der Babler-Bubble

Andreas Babler gab beim Parteitag die Richtung für den Wahlkampf vor: Er sieht Österreich am Abgrund taumeln und versucht, seine internen Gegner mit vielen Außenfeinden zu überzeugen.

Was mit der Kampfabstimmung in Linz samt Stimmdebakel mit Wucht begonnen hatte, fühlte sich am Samstag in Graz schon wieder recht normal an. Andreas Babler wurde beim Parteitag der Sozialdemokraten mit einem soliden Ergebnis als Vorsitzender bestätigt. Die Partei sorgte dabei für angemessenen Schwung und ostentative Geschlossenheit. Die Standing Ovations nach der Rede klangen, gemessen an der spürbaren Begeisterung in Linz Ende Mai, die dem Außenseiter letztlich wohl den Sieg brachte, aber eher artig-ausdauernd. So könnte die SPÖ zumindest gegen eine Form der Inflation, die der Führungsfragen klärenden Parteitage, ein vorübergehendes Rezept gefunden haben.