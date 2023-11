Unter 20 Euro

Ein ehemaliger Diplomat macht in der Taqueria Chiquitita in Wien-Margareten jetzt Tacos. Und sonst nichts: sehr authentisch.

Das Urteil, das ein mexikanischer Bekannter vor einiger Zeit über die Küche seiner Landsleute in Wien fällte, war einigermaßen ernüchternd: Der beste Mexikaner ist demnach – in Bratislava. Die Antwort darauf, ob die Taqueria Chiquitita daran etwas geändert hat, überlassen wir lieber Berufeneren. Wahrscheinlich würde der Vergleich eh hinken: In dem winzigen Lokal, das vor einigen Monaten in der Margaretenstraße aufgesperrt hat, gibt es nämlich genau das, was der Name vermuten lässt: Tacos. Und sonst nichts. Wer sich angesichts der ganzen Texmex-Verirrungen nicht mehr auskennt: Das sind sehr kleine, weiche Tortillas, die samt ihrer Fülle flach am Teller liegen, erst beim Essen klappt man sie in der Hand zusammen.