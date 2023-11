Karl Schwarzenberg ist gestorben

(c) Katharina Roßboth

Der frühere tschechische Außenminister Karel (bzw. Karel) Schwarzenberg ist im Alter von 85 Jahren gestorben. In den vergangenen Tagen war der große politische Denker in einem Wiener Krankenhaus hospitalisiert. Er soll im Kreise seiner Familie gestorben sein.

Schwarzenberg war vor wenigen Tagen in ein Wiener Krankenhaus geflogen worden. „Fragen Sie die Ärzte, warum sie mich hierher verlegt haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es hier mehr Spezialisten gibt als in der Tschechischen Republik. Ich schätze, dass es ungefähr gleich sein wird, aber hier werde ich es sehen können. Auch werde ich meine Kinder und Enkelkinder sehen können“, sagte damals Schwarzenberg, der einen großen Teil seines Lebens in Wien verbrachte.

Schwarzenberg war nach der „samtenen Revolution 1989“ Chef der Präsidentenkanzlei von Václav Havel. Später war er Senator und Außenminister. 2009 gründete er mit Kalousek die TOP 09 und war bis 2015 Chef der Partei. Seitdem war er ihr Ehrenvorsitzender. 2013 kandidierte er für das Amt des Staatspräsidenten, in der Stichwahl unterlag er jedoch Miloš Zeman. (APA/red.)