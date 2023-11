Bräutigam und Brautvater gerieten bei einer Hochzeitsfeier in Kärnten in eine Rangelei mit einem Feuerwehrmann, der die Braut betatschte.

Bestimmt nicht der schönste Tag im Leben: Eine sexuelle Belästigung bei einer Hochzeitsfeier in einem Gasthaus im Kärntner Bezirk St. Veit/Glan hat am Samstagabend zu einer Rangelei mit zwei Verletzten geführt. Ein Feuerwehrmann in Uniform hatte der Braut an den Po gegriffen. Bräutigam (35) und Brautvater schritten ein und gerieten mit einem Feuerwehrmann (53) und dessen Bruder (47) aneinander. Der 53-Jährige und der 35-Jährige wurden verletzt.

Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen, so die Polizeiinspektion St. Veit. Zu der Rangelei war es gegen 21.25 Uhr gekommen. Im Gasthaus feierte eine Hochzeitsgesellschaft in einem eigenen Saal. Zeitgleich befanden sich im Gastlokal noch einige Gäste einer Trauergemeinschaft, die tagsüber an einem Begräbnis teilgenommen hatten. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte einer der Feuerwehrmänner der Braut, als diese an der Theke vorbeiging, auf das Gesäß gegriffen haben. Dies war sodann der Auslöser der Auseinandersetzung zwischen dem Brautvater, dem Bräutigam und eben den beiden Feuerwehrmänner in Uniform, hieß es am Sonntag seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. (APA)