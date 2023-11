Der Krieg nimmt ganzen Generationen das Kostbarste

Gastbeitrag. Wie Kinderrechte angesichts von Krieg und Terror gewahrt werden können, und was Österreich dazu tun sollte.

Im hebräischen Originaltext der haTikwa (auch Hatikvah), der Nationalhymne des Staats Israel, wird auf die Hoffnung, die zweitausend Jahre alt ist, „in unserem Land ein freies Volk zu sein, im Lande Zion und in Jerusalem“, verwiesen. Dass diese Hoffnung auch für jene Kinder Israels gilt, die aus ihrer Heimat nach Gaza verschleppt worden sind, ist aus kinderrechtlicher Sicht eine Banalität.

So wurde von Österreich vor mehr als zwanzig Jahren ein Fakultativprotokoll als Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechts­konven­tion (UN-KRK) abgeschlos­sen. Dieses Übereinkommen über die Rechte des Kindes, das die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten betrifft, wurde ohne Erfüllungsvorbehalt beschlossen.

Seine Bestimmungen sind also innerstaatlich unmittelbar anwendbar, was vor allem für österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger faktisch eine Rolle spielt.

Unter das Fakultativprotokoll fällt zusätzlich auch die Tatsache – die durch die Präambel verurteilt wird –, dass Kinder in bewaffneten Konflikten zu Zielen werden und völkerrechtlich geschützte Objekte, darunter Örtlichkeiten, an denen sich gewöhnlich eine bedeutende Anzahl von Kindern aufhält, wie etwa Schulen und Krankenhäuser, direkt angegriffen werden. Zudem ist das internationale Recht eindeutig. So sind alle Attacken gegen Zivilistinnen und Zivilisten als Kriegsverbrechen einzustufen.

Eine kontroversielle These

Ob es eine historische Regelmäßigkeit im Verhältnis von Friedenszeiten zu Kriegszeiten gibt, ist in der Forschung umstritten. Folgt man der kontroversiellen These von Ian Morris, so würden große und stabile politische Einheiten Gewalttätigkeit tendenziell verringern und auf lange Zeit dazu beitragen, dass sich das Leben für die Mehrheit der Menschen verbessert. Historisch betrachtet seien Staaten und Imperien häufig aus kriegerischen Auseinandersetzungen heraus entstanden, was aus seiner Sicht bedeutet, dass Kriege unter bestimmten Umständen zu erhöhter Sicherheit führen können.

Doch nimmt der Krieg nicht immer auch ganzen Generationen das Kostbarste? Frei nach Herodot: Niemand, der klaren Verstandes ist, zieht den Krieg dem Frieden vor; denn im Frieden begraben die Kinder ihre Eltern, im Krieg Eltern ihre Kinder. Wie soll also mit dem Umstand umgegangen werden, dass die eng gefassten Normen des internationalen Rechts so zahnlos erscheinen und Kinder – gleich, auf welcher Seite des Zauns sie geboren worden sind – Opfer von rücksichtslosen Kampfhandlungen werden?

Kein Gefühl der Rache

Um der fundierten Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass aus dem Angriff der Hamas die richtigen Worte zu den richtigen Taten führen, ist auf das berührende Zitat von Yitzhak Rabins Enkelin, ­Yitzhak Noa Ben-Artzi, bei der Trauerfeier für ihren Großvater, den visionären Staatsmann und Ministerpräsidenten Israels von 1974 bis 1977 und von 1992 bis 1995, zu verweisen. Sie gab einst das vor, was auch jetzt, in diesen dunklen Tagen, das Motto und der Leitsatz sein sollte: „Ich habe kein Gefühl der Rache, weil der Schmerz und der Verlust in mir so groß sind, zu groß.“

Demzufolge sollte Österreich das, worauf der Pianist und Dirigent (unter anderem dirigierte er bereits mehrmals das Neujahrskonzert in Wien) sowie Leiter des West-Eastern Divan Orchestra, Daniel Barenboim, hingewiesen hat, nämlich, dass er zwar die Hamas-Verbrechen verurteilt, jedoch die kollektive Bestrafung ebenfalls kritisiert, im diplomatischen Handeln auch in die Praxis um­setzen.

Wenn der Schwerpunkt der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in Palästina auf der Wasserversorgung, der Gesundheit und der Stärkung der Frauen liegt, so ist das Mittel, die Zahlungen an Palästinenser einzufrieren, eines, das vor allem die Zivilbevölkerung trifft, und damit Unbeteiligte. Selbstverständlich ist zu überprüfen, ob diese Mittel auch weiterhin für diese Bereiche eingesetzt werden und, falls Kürzungen vorgesehen werden, wo genau diese erfolgen.

Bei all dem Genannten ist nicht darauf zu vergessen, dass – zusätzlich zur Annexion der Krim im Jahr 2014 – im Jahr 2022 auch ein Angriff auf die gesamte Ukraine stattgefunden hat und dort weiterhin ein Krieg herrscht. Dieser verlangt aus kinderrechtlicher Sicht ebenfalls die Unterstützung Österreichs.

Anspruch auf Schutz

Dabei ist nicht zu vergessen, dass Artikel 1 BVG Kinderrechte besagt, dass Kinder Anspruch auf Schutz und Fürsorge – auf bestmögliche Entfaltung und Entwicklung – haben und dass das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein muss, die auch bei Behördenmaßnahmen gilt.

Dies betrifft auch den Bildungsbereich. So sind etwa segregierende Maßnahmen wie die Einrichtung von sogenannten Deutschförderklassen mit dem Kindeswohl nicht kompatibel.

Nachdem das BVG Kinderrechte nicht zwischen österreichischen und fremden Kindern unterscheidet, ist darauf zu achten, dass auch geflüchtete Kinder die ihnen zustehende Bildung erhalten – aus welchen Teilen der Erde sie auch immer kommen mögen.

Lasst uns also die in der israelischen Staatshymne erwähnte Hoffnung darauf, ein freies Volk zu sein, auch außerhalb des Landes Israel realisieren.

Paul Schwarzenbacher studierte Rechtswissenschaften in Wien und Mailand und verbrachte Studienaufenthalte in Georgetown und Montreal. Er war beruflich in Österreich, Italien und Spanien tätig und ist nunmehr stellvertretender Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Rechtslinguistik (ÖGRL).

Daniel Green ist Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Rechtslinguistik. Er studierte Anglistik, Amerikanistik, Geschichte und Rechtswissenschaften.

