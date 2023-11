Eine Umfrage zeigt, dass bei den Europäern hinsichtlich der Teuerung kein Optimismus aufkommt. Die Zentralbanker müssten daher wachsam bleiben, riet einer von ihnen dieser Tage.

Wien. Die Inflationserwartungen der europäischen Verbraucher in Bezug auf das kommende Jahr sind im September merklich gestiegen. Dies dürfte die Europäische Zentralbank in ihren Bestrebungen bestärken, die Zinsen für längere Zeit hoch zu halten. Die Teuerungserwartungen der Konsumenten im Euroraum für die nächsten zwölf Monate kletterten laut der monatlich abgehaltenen Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) von 3,5 Prozent auf nun vier Prozent. Für die kommenden drei Jahre blieben die Inflationserwartungen unverändert bei 2,5 Prozent.

Nachdem die Inflation in der Eurozone im Sommer mehr als fünf Prozent betragen hatte, ist sie in den vergangenen Monaten klar gesunken. Im Oktober erreichte sie im Euroraum nur noch 2,9 Prozent, der EZB-Zielwert beträgt zwei Prozent. Deutschlands Notenbankchef Joachim Nagel betonte in der Vorwoche, die Währungshüter müssten mit Blick auf die Inflation wachsam bleiben. Er verwies auf die konjunkturelle Unsicherheit und das Risiko, dass die Teuerung immer noch höher ausfallen könnte als erwartet. (Bloomberg)