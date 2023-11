Der Fürst, der Käs und ich

Von einem irgendwie bizarren Erlebnis mit Karel Schwarzenberg vor vielen Jahren und großen Gedanken über das Leben und so weiter dazu.

Viele Jahre ist’s her, 2005, echt, wow, gab es diese Zeit wirklich?, da traf ich in Wien einmal Fürst Karl Schwarzenberg. Er war damals tschechischer Senator, Chef der Helsinki-Föderation für Menschenrechte und kurz zuvor bei einem Besuch auf Kuba unstandesgemäß behandelt worden: Er hatte ein Treffen von Dissidenten besuchen wollen, wurde aber vorher verhaftet und abgeschoben. Er habe nicht einmal mehr duschen können, schimpfte er.

Nun saß ich eines Junitages im Wiener Büro der Helsinki-Föderation vor dem großen Mann mit der stolzen Aura und dem markanten Gesicht, in dem ich immer eine Spur von Krtek zu sehen glaubte, dem liebenswerten tschechischen Comic-Maulwurf mit der Knöbbelnase, und grinste innerlich. Weil es war nämlich so: Kurz vor dem Treffen, bei dem wir über Kuba sprachen, hatten wir im „Presse“-Außenpolitikressort eine Jause mit Vorarlberger Spezialitäten veranstaltet. Darunter war natürlich auch Bergkäs – eine Sorte davon just aus dem Örtchen Schwarzenberg im Bregenzerwald.

Der Käs war recht stinkig, trotz Händewaschens verströmten meine Finger noch während des Gesprächs mit dem Fürsten einen Hauch seines alpinen Terroirs. Ab und zu roch ich verstohlen an der Hand, es war mir irgendwie peinlich, aber irgendwie war‘s auch lustig und ich dachte an die alte Sache mit Standesunterschieden und so, Adeligen und Grundherrn und Bauern, die letztlich so Sachen wie Käs und Speck ja machen.

„Jessas“, dachte ich beim Händeschütteln mit Schwarzenberg, „jetzt bist du bürgerliches Büable aus dem Ländle mit Bauern unter den Ahnen (okay, wer hat das heute in Wahrheit nicht) also hier bei dem berühmten Adeligen und gibst ihm deine stinkigen Käshänd!“

Ich musste fast lachen, er schmunzelte auch, vielleicht ahnte/roch er mein Schelmenstück. Ich bin sicher, der Käs hätt ihm geschmeckt. Leider werden wir jetzt nimmer gemeinsam zum Verkosten kommen.

Reaktionen an: wolfgang.greber@diepresse.com