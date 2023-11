Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

„Es ging uns nie darum, für Wasser und Strom zu sorgen“: Israelische Verhörvideos und Interviews mit Hamas-Leuten offenbaren jahrelange Planung der Angriffe auf Israel und Desinteresse an der Bevölkerung in Gaza. Die „New York Times“ zitiert ein führendes Mitglied der Hamas: Seiner Organisation sei es nie darum gegangen, den Palästinensern ein besseres Leben zu ermöglichen. „Ziel der Hamas ist es nicht, Gaza zu regieren und für Wasser, Strom und so zu sorgen“, sagt er. Der Angriff habe zeigen sollen, dass die palästinensische Sache „auf der Agenda bleiben muss“. Mehr dazu.

„Krankenhäuser als sichere Zufluchtsorte dürfen sich nicht in Schauplätze des Todes verwandeln“: Die Lage in Spitälern sei verheerend und gefährlich, warnt die WHO. Israels Premierminister deutet ein Abkommen über die Freilassung verschleppter Geiseln an. Die EU-Außenminister beraten in Brüssel über die Lage. „Die EU verurteilt den Einsatz von Krankenhäusern und Zivilisten als menschliche Schutzschilde durch die Hamas“, lässt Außenbeauftragter Josep Borrell im Vorfeld wissen. Mehr dazu in unserem Nahost-Ticker.

Greta Thunberg ergreift abermals Partei für Palästinenser: Mit schwarz-weißem Palästinensertuch um den Hals skandiert die schwedische Aktivistin bei einer Klimademonstration den Satz: „No climate justice on occupied land.“ Viele Teilnehmer reagieren empört, ein Mann springt auf die Bühne und ruft rief ins Mikrofon: „Ich bin für eine Klimademonstration hierher gekommen, nicht, um politische Ansichten zu hören.“ Mehr dazu.

Karl Schwarzenberg ist gestorben: Der Letzte von seinem Schlag: Das Herz von Karl Schwarzenberg schlug für Freiheit, Demokratie und Anstand. Sein moralischer Kompass war unerschütterlich. Mit ihm stirbt ein Format. Einen zweiten Mitteleuropäer wie ihn gibt es nicht. Ein Nachruf.

Wer das Frühjahrs-Match verliert, hat im Herbst ein Problem: Die SPÖ sollte die EU-Wahl tatsächlich überaus ernst nehmen, schreibt Elisabeth Hofer in der Morgenglosse. Denn: Kann sie ihre Chance im Juni nutzen, ist die Startposition für die Nationalratswahl weitaus besser. Mehr dazu.

Metaller verhandeln weiter - Gewerkschaft droht mit „massiven Streiks“: Das Tauziehen um den Kollektivvertrag 2024 für die Metalltechnische Industrie geht heute in die sechste Runde. Sollte es auch da keinen Abschluss geben, drohen die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ab morgen mit „massiven Streiks“. Mehr dazu.