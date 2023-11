Blau-Weiß feiert 2:0-Derbysieg gegen Lask

Blau-Weiß gelang dank Toren von Ronivaldo und Feiertag die Revanche für die Niederlage im ersten Derby. Die Linzer besiegten den Lask am Sonntag 2:0 und fügten dem großen Stadtrivalen die erste Bundesliga-Niederlage seit Ende September zu.

Blau-Weiß Linz hat im Stadtderby den Erfolgslauf des Lask in der Fußball-Bundesliga gestoppt. Der Aufsteiger besiegte am Sonntag den Favoriten mit 2:0 (1:0). Ronivaldo (29.) und Stefan Feiertag mit seinem ersten Bundesliga-Treffer (82.) sorgten für eine gelungen Revanche für die Hinspiel-Niederlage. Der Lask verlor damit den Anschluss an das Spitzenduo Sturm und Salzburg, Blau-Weiß hielt Kontakt zu den Top sechs und hat schon 13 Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau.

Beim ersten Oberhaus-Derby im August war ein Qualitätsunterschied zwischen Blau-Weiß und dem Lask (0:2) offensichtlich. Am Sonntag bewies der Aufsteiger im mit 5.595 Fans ausverkauften heimischen Stadion an der Donaulände einmal mehr, dass man sich mittlerweile in der Liga etabliert hat.

Starker Beginn

Die Gastgeber fanden gut ins Spiel, setzten sich zunehmend in der Hälfte der Schwarz-Weißen fest und wurden auch im Strafraum immer gefährlicher. Hochverdient ging die Elf von Gerald Scheiblehner auch in Führung. Torjäger Ronivaldo reagierte bei einer Hereingabe am schnellsten und bezwang den neuen Teamtorhüter Tobias Lawal (29.).

Der zuletzt in Hochform agierende Lask, der in den jüngsten drei Wochen Salzburg, Sturm Graz und Saint-Gilloise auf der Abschussliste hatte, war offensiv harmlos. Ohne den gesperrten Kapitän Robert Zulj erspielte sich der Favorit in der ersten Halbzeit keine einzige konkrete Torchance.

Lask-Trainer Thomas Sageder brachte mit Wiederanpfiff mit Peter Michorl und Lenny Pintor neue Kräfte und etwas Schwung. Die Athletiker waren nun klar spielbestimmend, aber vor dem Tor nicht zwingend. Blau-Weiß verteidigte stark und kam nie richtig in Bedrängnis. Nach einem Konter sorgte der in der 65. Minute für Ronivaldo eingewechselte Feiertag mit einem herrlichen Weitschuss ins Kreuzeck für die endgültige Entscheidung. Der Lask kassierte damit die erste Liga-Niederlage seit Ende September und nach zuletzt zehn von möglichen zwölf Punkten.