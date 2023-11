Die Märkte haben die Notenbanken in den vergangenen Jahren nicht immer richtig eingeschätzt. Nun wollen sie für 2024 bereits Zinssenkungen sehen. Könnten Sie dieses Mal Recht haben?

Anleiheinvestoren wetten zunehmend darauf, dass es ab dem Sommer des kommenden Jahres zu Leitzinssenkungen kommt. Der Glaube an das Mantra der Notenbanker, dass die Zinsen auf absehbare Zukunft hoch bleiben werden, beginnt zunehmend zu bröckeln.

Die Märkte wetten inzwischen darauf, dass die US-Notenbank Fed die US-Leitzinsen im Juni zum ersten Mal senken wird und dann bis zum Ende des kommenden Jahres Senkungen um fast 100 Basispunkte vorgenommen haben wird. Mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB) wird mit einer Lockerung der Geldpolitik in ähnlicher Größenordnung gerechnet – sie könnte schon im April beginnen. Spekulationen in diese Richtung haben erst kürzlich an Fahrt aufgenommen. Und für Großbritannien wird erwartet, dass die Bank of England den Leitzins um fast 70 Basispunkte herabsetzen wird.

Was ist davon zu halten?