Folgen Sie der Wissenschaft, Greta Thunberg, und gehen Sie!

Greta Thunbergs erneute israelfeindliche Auslassungen sind skandalös. Wer auf vernünftige Weise für Dämpfung der menschengemachten Erderwärmung eintritt, sollte sich von ihr distanzieren.

„Follow the science!“, lautete einer der Rufe, die die schwedische Schülerin Greta Thunberg berühmt machten. Man konnte diesem Slogan zustimmen, mit einiger Skepsis allerdings. Der autoritäre Imperativ passt nicht zur Methode der Wissenschaft, noch weniger der fanatische Tonfall Thunbergs: Es ist nie eine gute Idee, auf Panik zu setzen. Übrigens auch nicht, sich dem Schulunterricht regelmäßig zu verweigern. Doch viele dachten sich, dass der Zweck – die Dämpfung des menschengemachten Klimawandels – die Mittel heilige.

Das sollte man revidieren, spätestens jetzt, nachdem Thunberg abermals ihre – ohnehin angemaßte – Stellung als Leitfigur des Klimaschutzes dazu ausgenutzt hat, sich zum Krieg im Gazastreifen zu äußern. Bei einer Kundgebung in Amsterdam behauptete sie, Israel begehe einen Völkermord, und rief mehrfach: „No climate justice on occupied land.“ Damit verwendet sie die Rhetorik, die wir von den israelfeindlichen Demonstrationen kennen, die seit dem entsetzlichen Terrorakt der Hamas in europäischen Städten abgehalten werden. Leider auch in Wien. So konnte man am Samstag in der Mariahilfer Straße erleben, wie offensichtlich islamistische Massen, großteils – wie Thunberg in Amsterdam! – in Palästinensertücher gehüllt, „Israel Kindermörder“ skandierten – und damit ein altes antisemitisches Motiv variierten. Besonders tragisch, dass sich solchen Kundgebungen neben ergrauten Kommunisten auch viele engagierte junge Menschen anschließen, etwa – tatsächlich in Wien gesichtet – mit dem Slogan „Queers For Palestine“. Man kann ihnen nicht oft genug sagen, dass islamistische Gruppen wie die Hamas für Gleichberechtigung Homosexueller ganz und gar nichts übrig haben.