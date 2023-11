Zauber und Pracht der Königsstädte

Minztee in Gläsern, Prunk hinter dicken Mauern, majestätische Minarette und quirliges Treiben in engen Gassen – in den vier Königsstädten entfaltet sich die ganze Pracht Arabiens.

Marokko, das Land der prächtigen Moscheen, duftenden Gärten, goldenen Wüsten und farbenfrohen Souks. Dort trifft die neue Welt auf die alte und so verweben sich die Geschichte und Kultur des Landes zu einem farbenfrohen und faszinierenden Teppich. Besuchen Sie die Königsstädte Marrakesch, Fès, Rabat und Meknes, die eine Jahrtausende alte Geschichte erzählen und wandeln Sie auf den Spuren der römischen Antike bei der Unesco-Weltkulturerbe-Ausgrabungsstätte Volubilis. Sie werden die unterschiedlichen Seiten von Marokko kennenlernen, sich in der Magie des marokkanischen Lebensstils verlieren und die Geheimnisse der marokkanischen Küche erkunden. Erleben Sie Marokko, genau wie es ist: ein einzigartiges orientalisches Märchen aus 1001 Nacht.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen von Wien nach Marrakesch, wo Sie von der örtlichen, deutschsprachigen Reiseleitung empfangen und zum Hotel gebracht werden. Nach der Ankunft haben Sie den Rest des Tages zur freien Verfügung, um die Annehmlichkeiten Ihres Hotels zu genießen. Am Abend erwartet Sie ein Willkommensabendessen.

Tag 2: Nach einem ersten Orientierungsrundgang steht heute ein besonderer Aspekt der marokkanischen Kultur im Mittelpunkt: die marokkanische Küche. Sie haben die Gelegenheit, die Geheimnisse der Zubereitung von Gerichten wie Pastilla, Couscous oder Tajine zu lüften. Nachdem Sie selbst ein köstliches Mittagessen zubereitet haben, erkunden Sie am Nachmittag die „Rote Stadt“ Marrakesch. Auf dem Programm stehen die imposante Koutoubia-Moschee und der Bahia-Palast. Sie erleben das lebhafte Treiben auf dem Jemaa-El-Fna-Platz sowie den Markt in der Medina und entdecken den Majorelle-Garten. Ihr Tag endet mit einem Abendessen im Restaurant „Trattoria“.

Das 210 Meter hohe Minarett der Hassan-II.-Moschee in Casablanca ist das höchste der Welt und wirft abends Laserstrahlen in Richtung Mekka in den Himmel. Shutterstock

Tag 3: Heute verlassen Sie die „Rote Stadt“ und fahren in die „Weiße Stadt“ – nach Casablanca. Ihr Mittagessen genießen Sie im berühmten „Rick’s Cafe“ aus dem Film „Casablanca“ von 1942. Sie erkunden die breiten Straßen und engen Gassen der Medina, besuchen den United Square, sehen die beeindruckende Hassan-II.-Moschee von außen und schlendern durch verschiedene Souks. Der Abend steht Ihnen zur freien Verfügung.

Tag 4: Nach dem Frühstück setzen Sie Ihre Reise fort und fahren nach Rabat, der administrativen Hauptstadt Marokkos. Dort besichtigen Sie die „Kaiserliche Gartenstadt“ mit dem Oudayas-Garten und dem Hassan-Turm samt Mausoleum. Den Königspalast können Sie von außen bewundern, er ist eine prächtige königliche Residenz, die durch ihre beeindruckende Architektur und ihre historische Bedeutung als Sitz der marokkanischen Monarchie hervorsticht. Zu Mittag haben Sie etwas freie Zeit. Anschließend geht es weiter nach Fes, die älteste der Kaiserstädte. Sie checken im Hotel ein und erleben dort die Atmosphäre eines Riads, einer traditionellen marokkanischen Unterkunft. Hier wird Ihnen auch ein köstliches Drei-Gänge-Menü serviert.

Rabat hat seinen antiquierten Charme erhalten. Der unvollendete Hassanturm ist Vorbild für die Form marokkanischer Minarette schlechthin. Shutterstock

Tag 5: Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der kulturellen, künstlerischen und spirituellen Aspekte von Fes. Sie erkunden die Altstadt, die seit 1981 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Ihr Spaziergang führt Sie durch die engen Gassen der Medina, vorbei am Blauen Tor Bab Boujeloud, zur Karaouine-Moschee und zur prächtigen Nejjarine-Fontäne. Von innen besichtigen Sie auch die theologische Hochschule Medersa Bou Inania. Am Nachmittag entdecken Sie die maurische Mosaik-Kunst. Aus bunten Fliesen und Keramikstücken entstehen komplexe geometrische Muster und verzierte Designs, die in vielen Gebäuden der islamischen Kultur zu bewundern sind. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

Ein Farbspektakel erwartet die Besucher des Gerberviertels in der ältesten Königsstadt Fès. Shutterstock

Tag 6: Nach dem Frühstück fahren Sie weiter in Richtung Meknes. Der erste Stopp ist in Volubilis, der bedeutendsten Ausgrabungsstätte der Römer in Marokko, eingeplant. Am Fuße des Jebel Zerhoun liegen die römischen Ruinen. 1997 wurde die Stadt zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt. Anschließend besuchen Sie das „marokkanische Versailles“ Meknes, bewundern das beeindruckende Bab Mansour und erkunden die Altstadt. Am Fuße des Mittleren Atlas, etwa zwanzig Kilometer südlich von Meknes und Volubilis gelegen, gehört das Domaine de la Zouina zur größten Weinregion Marokkos. Das Weingut Zouina erstreckt sich über 115 Hektar und ist von Zypressen- und Olivenbäume umgeben, welche die Reben schützen. Nach einer Führung über das Weingut und durch die Keller können Sie sich während eines Mittagessens, bei dem fünf Weine serviert werden, von deren Qualität überzeugen.

Volubilis in der Nähe von Meknes repräsentierte im römischen Reich das Handelszentrum für Olivenöl und Korn. Shutterstock

Tag 7: Sie kehren nach Marrakesch zurück und haben den Nachmittag zur freien Verfügung, um sich zu entspannen oder Souvenirs einzukaufen. Abends erwartet Sie ein gemeinsames Abschiedsdinner im Restaurant des Hotels „Dar Rhizlane“.

Tag 8: Nach dem Frühstück im Hotel werden Sie zum Flughafen Marrakesch gebracht, um von dort wieder nach Wien zu fliegen.

