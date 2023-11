Deutschlands IG Metall fordert 32-Stunden-Woche

Eine Verkürzung der Arbeitszeit plus Lohnerhöhung um 8,5 Prozent fordert die IG Metall zu Beginn der Tarifverhandlungen in Deutschland. Bis Ende November besteht die Möglichkeit zu einer Einigung.

Anders als in Österreich gibt es in Deutschland für die Metaller in der Stahlindustrie bereits eine 35-Stunden-Woche. Heute, 13. November, starteten die diesjährigen Tarifverhandlungen. Die Stahl-Tarifkommissionen fordern 8,5 Prozent mehr Geld, mit einer sozialen Komponente für untere Einkommen, sowie eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 32 Stunden, mit Lohnausgleich.

Ähnlich wie in Österreich lehnt die Arbeitgeberseite die Forderungen entschieden ab. Die angestrebte Arbeitszeitverkürzung gefährde Transformation der Unternehmen und damit Arbeitsplätze, statt sie zu sichern, ist einem Positionspapier des Arbeitgeberverbands zu entnehmen, die gestellten Forderungen würden die deutsche Stahlindustrie existenziell gefährden.

Sieben Wochen Streik für 35-Stunden-Woche

68.000 Beschäftigte der Stahlindustrie gibt es in den westlichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen, rund 8.000 sind es in den östlichen Regionen Berlin-Brandenburg und Sachsen. Am 30. November laufen die bereits gekündigten Entgelttarife und damit auch die Friedenspflicht aus. Kommt es zu keiner Einigung, wären ab 1. Dezember 2023 Warnstreiks möglich.

Die erfolgreiche Verkürzung der Arbeitszeit von 40 auf 35 Stunden pro Woche für die Mitarbeiter der deutschen Stahlindustrie wurde in den Jahren 1984 bis 1995 schrittweise umgesetzt. Sieben Wochen lange Streiks leiteten damals die grundlegende Veränderung ein. (jup)