Bekommt Wien seinen „Westbahnpark“?

Aus einer Brachfläche entlang des Westbahnhofsgelände im 15. Wiener Bezirk wollen Bürger einen Park machen. Die Stadt dürfte, darauf deuten interne Dokumente hin, andere Pläne haben.

Hitzeinseln im Sommer, wenig Grün und das in einer der am dichtest besiedelten Gegenden in Wien: Den Bewohnern im 15. Bezirk reicht es. Oder zumindest jenen, die am Sonntag auf die Straße gingen. Mit einem „Festzug“ über die Felberstraße verlieh eine Bürgerinitiative ihrem Wunsch Ausdruck. Das Motto sagt zeigte unmissverständlich, worum es geht: „Wir nehmen uns den Westbahnpark. Jetzt!“

Der Westbahnpark, das ist eine Vision, die in dem Bezirk nun schon seit einigen Jahren besteht. Und zwar für einen 1,2 Kilometer langen, und sieben Hektar großen, größtenteils brach liegenden Streifen zwischen den Schienen des Westbahnhofgeländes und der Felberstraße. „Es ist der letzte noch zur Verfügung stehende Freiraum in dem Bezirk.“ Daraus einen Park zu machen, könnte ein Leuchtturmprojekt für die Zukunft sein“, sagt Hannes Gröblacher.