Verwirrung um (Nicht-)Einladung der Ex-SPÖ-Chefs

Altkanzler Vranitzky sagt, er sei nicht zum Bundesparteitag der SPÖ eingeladen gewesen. Aus der Löwelstraße heißt es hingegen, man habe „standardmäßig“ alle ehemaligen Vorsitzenden eingeladen.

Es war schon am Samstag aufgefallen: Als Andreas Babler beim Parteitag der SPÖ in Graz als Bundesvorsitzender bestätigt wurde, war kein einziger der ehemaligen Parteichefs anwesend.

Seine Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner hatte ihr Fernbleiben ja schon beim letzten Mal von Anfang an angekündigt, Christian Kern weilte im Ausland, Werner Faymann und Alfred Gusenbauer waren schon in den vergangenen Jahren auf den Bundesparteitagen nicht mehr gesehen. Gleiches gilt für Viktor Klima, der seit Längerem im Argentinien lebt, sich mittlerweile aber wieder häufiger in Österreich aufhält, wie zu vernehmen ist.

Einer aber war seit vielen Jahren treu zu den Bundesparteitagen erschienen, insofern überraschte seine Absenz am Wochenende besonders: Ex-Kanzler Franz Vranitzky.

Über die Gründe dafür herrscht nun einige Verwirrung. Aus der Löwelstraße hieß es am Sonntag auf „Presse“-Nachfrage, ob die Ex-Chefs denn eingeladen waren: „Natürlich. Jeder ehemalige Vorsitzende bekommt standardmäßig eine Einladung“. Auch Kern bestätigt, eingeladen gewesen zu sein. Ausgerechnet Vranitzky sagt nun aber im „Kurier“, er sei nicht eingeladen gewesen.

Das bestätigt er auch im Gespräch mit der „Presse“. „Ich bin kein Delegierter und hätte darum als Gast kommen müssen. Als Gast muss man aber eingeladen sein“. Mit inhaltlichen Differenzen habe das aber nichts zu tun, erklärte der Alt-Kanzler. Im Sommer hatte in der Partei das Gerücht die Runde gemacht, dass es bei einem Treffen zwischen ihm und Babler kühl geblieben sei, weil man in Sachen Wirtschaftspolitik unterschiedlicher Meinung sei.

Gefragt, ob ihn die Nicht-Einladung störe, sagt Vranitzky nur: „Naja, ein freies Wochenende hat auch was.“