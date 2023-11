Gegen eine Agenda der Spaltung

Ja, Hasskriminalität nimmt zu. Es bringt aber nichts, die bestehende LGBTIQ+-Feindlichkeit nur migrantischen Gruppen zuzuschreiben.

In der Politik neigen wir dazu, mit Blick auf die nächste gute Headline zu argumentieren. Mit dieser Strategie kann man sich zwar selbst profilieren, aber echte Probleme löst das nicht. Das beweist eine aktuelle Debatte auf diesen Seiten: Nach einem eindrucksvollen Kommentar von Jürgen Pettinger zur Lage der LGBTIQ+-Community veröffentlichte einer meiner Nationalratskollegen (Yannick Shetty, Neos) einen Beitrag, der sich mehr Fokus auf den „islamistisch getriebenen Hass“ gegen LGBTIQ+-Personen wünschte. Leider greift er damit viel zu kurz.

Fakt ist: Hasskriminalität nimmt zu. Mindestens 6779 Anzeigen wegen Hassverbrechen gab es 2022 in Österreich, in 373 Fällen passierten sie wegen der sexuellen Orientierung des Opfers. Diese Zahlen steigen seit 2020 deutlich an. Wichtiger noch: Die Dunkelziffer bei Verbrechen gegen queere Menschen dürfte laut Forschern um das bis zu Zehnfache höher sein. Doch was hat diese katastrophale Entwicklung ausgelöst?

Es ist einfach, die Schuld für den steigenden Hass einer Gruppe zuzuschreiben. Es bringt gute Schlagzeilen, wenn Köpfe aus dem progressiven Lager die bestehende LGBTIQ+-Feindlichkeit in migrantischen Gruppen thematisieren. Denn diese gibt es. Aber die traurige Wahrheit ist: LGBTIQ+-Feindlichkeit gibt es überall, in jedem Teil unseres Landes und auf jeder Ebene unserer Gesellschaft. Verglichen mit dem Durchschnitt der Kriminalstatistik waren die Täter*innen bei Hassverbrechen insgesamt „häufiger jugendlich, männlich und mit österreichischer Staatsbürgerschaft“, sagt der aktuelle „Hate Crime“-Report des Innenministeriums.

In ganz Europa hat sich eine unheilige Allianz der selbster­klärten „Heiligen“ versammelt – die Vielfalt unserer Gesellschaft ist eines ihrer Lieblingsangriffsziele. Religiöse Fundamentalisten, die christliche Rechte, rechtsextreme Gruppen und auch islamistische Akteure attackieren die LGBTIQ+-Community genauso wie die Frauenrechte oder Rechte von Minderheiten.

Die Wiener TürkisRosaLila Villa wurde im Frühjahr von Rechtsextremen belagert, die FPÖ schürt Panik vor Drag Queens, ÖVP-Abgeordnete und Fundamentalchristen laden zu Filmvorstellungen von selbsternannten Faschisten ein, um gegen Trans-Menschen zu hetzen. Es reicht ein einfacher Blick ins Netz, um zu sehen, woher der Wind weht: Nach dem Vorbild von Trump und Co. reihen sich dort Angriffe auf Trans-Jugendliche an Verleumdungen über „queere Kinderschänder“ und sogar offene Gewaltaufrufe. Egal von welcher der genannten Gruppen dieser Hass kommt, das Ziel ist dasselbe: unsere Gesellschaft zu spalten und die eigene Agenda voranzutreiben! Die allgemeine Unsicherheit nach Jahren von Pandemie, Krieg und Teuerung macht diese Methode zu einem leichten Spiel.

Beide Augen aufmachen

Wenn wir der Spaltung wirksam entgegentreten wollen, müssen wir beide Augen aufmachen. Das beginnt im Klassenzimmer und geht über die Arbeitswelt und den Gesundheitsbereich bis hin zur Sicherheit. Genau das ist aber der aktuellen Regierung und insbesondere der ÖVP kein Anliegen, und darunter leidet unser Land seit Jahren. Statt auf Headlines zu schielen, sollten wir endlich benennen, von wem unsere Gesellschaft tatsächlich angegriffen wird: von den Fundamentalisten und Rechtsextremen. Gestärkt werden sie durch Wegschauen und Stillstand der Bundesregierung. Wenn wir diesen beenden, dann können wir in unserem Land etwas zum Besseren verändern.

Mario Lindner ist Abgeordneter zum Nationalrat und SPÖ-Sprecher für Gleichbehandlung, Diversität und LGBTIQ+. Seit 2021 veröffentlicht er jährlich einen Bericht zur Entwicklung von Hassverbrechen in Österreich.

Reaktionen an: debatte@diepresse.com