Continental streicht Tausende Stellen

Die Continental AG wird weltweit Tausende von Arbeitsplätzen abbauen, um die Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Automobilsparte zu stärken. In Deutschland soll es um rund 1000 Stellen gehen.

Der Stellenabbau sei Teil eines Plans zur Senkung der jährlichen Kosten um 400 Millionen Euro, wie der Hannoveraner Hersteller von Autoteilen und Reifen am Montag mitteilte. Die genaue Zahl der Stellenstreichungen stehe noch nicht fest, dürfte sich aber im „mittleren vierstelligen Bereich“ bewegen, heißt es in der Mitteilung.

Zuvor hatte das Manager-Magazin berichtet, dass das Unternehmen den Abbau von 5.500 Stellen plane — 1.000 davon in Deutschland. Continental kündigte an, seine Smart-Mobility-Sparte aufzulösen und will auf seinem Kapitalmarkttag im nächsten Monat ein umfassenderes Update geben.

Die Aktien stiegen in Frankfurt um bis zu 1,9 Prozent. Die Continental-Aktie ist in diesem Jahr um rund 15 Prozent gestiegen.

Hinter die Konkurrenz zurückgefallen

Continental kämpft gegen die sinkende Rentabilität seiner Automobilsparte, die im Zuge der Umstellung der Branche auf Elektrofahrzeuge hinter die Konkurrenz zurückgefallen ist. Das Unternehmen erwägt Optionen wie die Veräußerung des Geschäftsbereichs für autonome Mobilität oder die Einbeziehung von Partnern, wie mit den Gesprächen vertraute Personen sagten. Der Bereich stellt Sensoren für Fahrerassistenzfunktionen her und benötigt weitere Investitionen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro.

Für den geplanten Stellenabbau prüfe Continental alle Funktionen und Prozesse, vom Vertrieb bis zur Forschung und von der Entwicklung bis zur Produktion, heißt es in der Mitteilung. Die Geschäftsleitung nimmt auch Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern über die Maßnahmen auf.

Das Unternehmen hat im Jahr 2020 ein langfristiges Restrukturierungsprogramm gestartet, das den Abbau oder die Verlagerung von 30.000 Arbeitsplätzen bis zum Ende des Jahrzehnts vorsieht. Der am Montag angekündigte Stellenabbau erfolgt unabhängig von diesem Vorhaben und zielt darauf ab, Kosten- und Wettbewerbsprobleme in der Automobilsparte anzugehen, die in diesem Jahr eine bereinigte Ebit-Marge von 2% bis 3% und mittelfristig 6 Prozent bis 8 Prozent anstrebt. In den ersten neun Monaten dieses Jahres erzielte der Bereich eine bereinigte Ebit-Marge von 1 Prozent. (Bloomberg)