Eine Boeing 777-2Q8/ER mit dem damals neuen Corporate Design der Austrian Airlines am 8. Mai 2018 am Wiener Flughafen in Schwechat. Reuters/Heinz-Peter Bader

Ab 8. Jänner 2024 fliegt drei Monate lang einmal wöchentlich mit der Boeing 777 ein ausgewiesener Langstrecken-Jet Passagiere der Austrian Airlines von Wien nach Berlin. Es ist das größte Flugzeug in der AUA-Flotte.

Mit dem Langstreckenflieger nach Berlin? Das ist in den kommenden Monaten für Fans des laut eigenen Angaben „größten Verkehrsflugzeugs“ im Betrieb der Austrian Airlines in den ersten Wochen 2024 möglich. Denn die Boeing 777, ein ausgewiesener Langstreckenflieger mit rund 61 Metern Spannweite, ist zu Schulungszwecken künftig auch auf der Kurzstrecke unterwegs.

Wer sich einmal in den Flieger mit 330 Sitzplätzen und zwei Gängen setzen will - und dabei nicht ganz so viel Geld ausgeben will, hat im Zeitraum von 8. Jänner bis 4. März die Chance - und zwar immer im Abendkurs Montagabend. Das ist Flug OS 235 mit Abflug um 17.40 Uhr in Wien-Schwechat. Bzw. fliegt die Boeing 777 auch zurück - als Kurs OS 236 mit Abflug um 21.15 Uhr in Berlin.

Das österreichische Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“ fragte bei den Austrian Airlines nach dem genauen Grund für den ungewöhnlichen Einsatz des Langstreckenfliegers. Die AUA freue sich derzeit über „viele Neuzugänge im Cockpit“ und führe deshalb zu Schulungszwecken Flüge mit der Boeing 777 auf der Strecke nach Berlin durch. Weitere innereuropäische (Trainings-)Flüge mit Großraumgerät seien „darüber hinaus“ aber „nicht geplant“, berichtet „Austrian Wings“. Laut Homepage hat die AUA sechs Flieger dieser Art in ihrer Flotte. (Red.)

