Disneys „Alles steht Kopf“ bekommt die ersehnte Fortsetzung

Der Trailer zu Disneys Animationsfilm „Alles steht Kopf“ hat kurzerhand einen Rekord gebrochen. 157 Millionen Mal wurde der Trailer binnen der ersten 24 Stunden abgerufen.

Der wohlgelittene Pixar-Film „Alles steht Kopf“ (Originaltitel: „Inside Out“) aus 2015 bekommt ein Sequel. Erneut erhält das Publikum Einblick in den Kopf der jungen Riley. Das Mädchen kommt in die Pubertät, im limbischen System zieht damit eine neue Emotion ein: der Zweifel, ein kleines oranges Männchen mit stehendem Haupthaar. Es gesellt sich zu den bisher bekannten Gefühlsstimmen Freude, Kummer, Wut, Angst und Ekel.

Wie Rileys Geschichte weiter geht, dürfte so einige interessieren: Mehr als 157 Millionen Mal wurde der erst kürzlich erschienene Trailer binnen der ersten 24 Stunden abgerufen – 78 Millionen Klicks kamen alleine vom Videoschnipselportal TikTok. So liest es sich in einer Aussendung von Disney. Es ist der erfolgreichsten Start eines Animationsfilm-Trailers in der Geschichte von Disney. Bislang hielt „Frozen 2“ (2019) diesen Rekord.

Noch braucht es Geduld

Der Kreativchef von Prixar gibt sich erwartungsgemäß begeistert: „Wir sind begeistert, dass so viele Menschen den neuen Trailer für ‚Inside Out 2‘ angeschaut haben“, wird Pete Docter in der Aussendung zitiert: „Als der erste Film herauskam, wussten wir, dass es so viel mehr zu erforschen gibt, als wir in einem Film unterbringen können, wenn wir eine Geschichte erzählen, in der wir unsere Emotionen sehen können - diese kleinen Stimmen in unserem Kopf.“ Bis nächsten Sommer, den 13. Juni 2024, müssen sich Fans des Animationsfilms „Alles steht Kopf“ allerdings noch gedulden. Erst dann kommt die Fortsetzung in die deutschsprachigen Kinos. (evdin)