Eine Kugelbombe explodierte in Ternitz sofort nach der Zündung. Ein 18-Jähriger starb dabei noch an Ort und Stelle, ein zweiter später im Spital. Zwei junge Frauen wurden freigesprochen. Der Prozess gegen zwei junge Männer wurde vertagt.

In der vergangenen Silvesternacht sind zwei 18-Jährige durch die Explosion einer Kugelbombe in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) getötet worden. Am Montag sind deshalb vier Angeklagte vor dem Landesgericht Wiener Neustadt gestanden. Dem Quartett im Alter von 17 bis 20 Jahren wurde grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Die beiden jungen Frauen wurden freigesprochen, der Prozess gegen die beiden jungen Männer wurde vertagt.

Eine Silvesterfeier habe „leider ein tragisches Ende genommen“, sagte die Staatsanwältin im Eröffnungsvortrag. Am 29. Dezember waren die Angeklagten - Brüder im Alter von 18 und 20 Jahren sowie zwei junge Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren - laut Strafantrag mit einem der später Verstorbenen nach Tschechien gefahren. Dort wurden illegal Feuerwerkskörper gekauft. Die Fachkenntnisse für die ordnungsgemäße Zündung der beiden Kugelbomben fehlten den Beteiligten.

„Verheerend und tödlich“

Die Kugelbomben waren in der Silvesternacht auf einer Wiese in Ternitz in Plastikrohren platziert worden. Einer der später Verstorbenen soll sie gezündet haben. Beim kleineren Feuerwerkskörper gab es keinen Zwischenfall. „Die zweite Zündung war die verheerende und die tödliche“, sagte die Staatsanwältin.

Die größere Kugelbombe zündete sofort. „Keiner von uns hatte die Möglichkeit, sich umzudrehen oder wegzulaufen“, schilderte der 20-jährige Erstangeklagte. Als er nach der Explosion wieder die Augen geöffnet habe, habe er Feuer gesehen. Ein 18-Jähriger, der sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten hatte, starb an Ort und Stelle. Ein Gleichaltriger erlag wenige Tage nach dem Vorfall im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die beiden männlichen Angeklagten wurden mit schweren Blessuren auf die Intensivstation gebracht.

„Jugendlicher Leichtsinn“

Der Rechtsanwalt der Brüder sprach von einem „unglaublich tragischen Fall“, es handle sich um „jugendlichen Leichtsinn, der in einer Tragödie endete“. Seine Mandanten seien zum Sachverhalt geständig. Rechtlich seien die Geschehnisse aber als „Mitwirkung an fremder Selbstgefährdung“ einzustufen, verwies der Verteidiger ebenso wie der Rechtsanwalt der 17-Jährigen auf eine OGH-Entscheidung und beantragte einen Freispruch.

Die 18-Jährige war ebenfalls nicht geständig. Dass die anderen Jugendlichen Feuerwerkskörper kaufen wollten, sei erst im Auto besprochen worden, sagte ihr Verteidiger. Einen gemeinsamen Plan habe es nicht gegeben, entgegnete er den Aussagen der Staatsanwältin. Die Mädchen seien einkaufen und Kaffee trinken gegangen, während die Kugelbomben erworben wurden, sagte der Rechtsanwalt; auch an Vorbereitungshandlungen zur Zündung hätten sich die beiden weiblichen Angeklagten nicht beteiligt. Seiner Mandantin sei keine strafbare Handlung vorzuwerfen.

„Mir war die Gefahr nicht bewusst“

Der 18-Jährige war beim Kauf der Kugelbomben dabei gewesen und hatte gewusst, dass es sich um illegale Feuerwerkskörper handelte. „Dass es so extrem enden kann, hab ich mir nicht gedacht“, meinte er. Inwiefern er an der Zündung beteiligt war, konnte der 18-Jährige nicht mehr sagen. Sein Bruder hatte die Feuerwerkskörper seiner Aussage zufolge erst zu Silvester „auf dem Weg zum Rohr“ gesehen. „Mir war in diesem Augenblick die Gefahr nicht bewusst“, das sei aber jetzt im Nachhinein „definitiv“ der Fall, sagte der 20-Jährige. Den Warnhinweis in deutscher Sprache hatten die beiden Brüder nicht gesehen. Die zwei Mädchen hatten das Zünden der Kugelbomben seiner Aussage zufolge von weiter weg beobachtet, auch beim Kauf seien diese weder beteiligt noch in der Nähe gewesen.

Die 18-Jährige hatte laut ihren Angaben am Silvesterabend kurz vor Mitternacht von den Kugelbomben erfahren. An der Vorbereitung zur Zündung war die Angeklagte demnach nicht beteiligt. Sie sei gebeten worden, zu filmen. „Ich hab schon ein komisches Gefühl gehabt“, sagte die Beschuldigte. Deshalb habe sie die anderen auch aufgefordert, die zweite Kugelbombe nicht zu zünden. Durch den Vorfall habe sie nun Angst und Panik, wenn Böller geschossen werden, sagte die 18-Jährige. Sie appellierte auch an eine Schulklasse, die sich unter den Zuhörern befand, von Feuerwerkskörpern Abstand zu halten und das Zünden Experten mit Fachwissen zu überlassen. „Ich wünsche niemandem, Bilder zu sehen, was da passiert ist“, sagte die Einzelrichterin. (APA)