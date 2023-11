Wiener Vintage: Tandlas wird sesshaft

Der junge Vintage-Onlineshop eröffnet in Ottakring ein Geschäft. Elisabeth Souvan und Peter Paul Kerjaschki verstehen ihr Angebot auch als Alternative zu „Fast Homeware“.

Wien. Die Liebe zum Flohmarkt-Besuch und die Sammelleidenschaft haben die Geschwister von ihrem Vater mitbekommen, mit dem sie als Kinder oft auf dem Naschmarkt-Flohmarkt unterwegs waren. Mittlerweile betreiben Elisabeth Souvan und Peter Paul Kerjaschki das Stöbern professionell: Unter dem Namen Tandlas betreiben die beiden seit geraumer Zeit einen Online-Shop für „handverlesene Vintage-Originale aus den letzten 100 Jahren“ und bedienen damit – nicht zuletzt gekonnt auf Instagram inszeniert – das Bedürfnis nach Suppentöpfen und Kaffeehäferln aus vergangenen Zeiten.

Nun wird der Online-Shop zudem sesshaft. Am Freitag eröffnet das erste Tandlas-Geschäft in der Ottakringer Panikengasse. Hintergrund ist, sagt Elisabeth Souvan, dass sie aus ihrem bisherigen Lager in Ottakring ausziehen musste. Die Substandardwohnung hatten die beiden in der Pandemie kurzfristig übernommen, nun läuft der Mietvertrag aus, die Wohnung wird hergerichtet. Der Rest, habe sich, „wie das oft so ist“, ergeben: Beim Kauf von Regalen kam man mit den Verkäufern ins Gespräch, diese erzählten, dass sie ausziehen würden, ob man nicht Interesse habe, zu übernehmen? „So sind wir einfach einen Häuserblock weitergezogen“, sagt Souvan. „Und da jetzt ein Straßenlokal dabei ist, haben wir uns gedacht, na gut, machen wir gleich einen Laden daraus.“ Neben Tellern, Karaffen oder Vasen bietet selbiger nun auch Platz für Möbel, die auf Wunsch auch europaweit verschickt werden.

Neben älteren Erwachsenen seien unter ihren Kunden auch viele junge Leute „Anfang bis Mitte 20“, berichteten die beiden schon vor einem Jahr der „Presse“. Vintage-Ware aus den Fünfzigern, Sechzigern und Siebzigern sei „momentan einfach modern“, aber je jünger die Kundinnen und Kunden, umso stärker steht auch der Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund“, sagt Souvan (die als Kunsthistorikerin die Ware mit einem Echtheitszertifikat versieht).

Souvan und Kerjaschki verstehen ihr Unternehmen denn auch selbst als Projekt „gegen die Wegwerfkultur“, gegen die sogenannte „Fast Homeware“ – billige Haushaltsgegenstände, die nicht lang halten und schnell wieder ersetzt werden müssen. Wonach man auf Flohmärkten suchen muss, findet man hier sauber sortiert in die Bereiche Essen, Trinken, Servieren, Dekorieren und Einrichten. Ihre Bestellungen verschicken die beiden – plastikfrei verpackt – in diverse Ecken in Österreich und Deutschland.

Denn gerade in ländlicheren Gegenden könne man sich schwerer mit Vintage-Dingen eindecken als etwa in Wien mit seiner hohen Dichte an Altwaren- und Vintage-Design-Läden – zu der die beiden nun trotzdem beitragen werden. Tandlas, Panikengasse 38, Öffnungszeiten Mittwoch bis Freitag, 13 bis 18 Uhr. (red)

Web: tandlas. com