Die Union bricht ihre Munitionszusage an die Ukraine

EU-Außenminister. Die Mitgliedstaaten konnten bisher nur 30 Prozent der versprochenen Artilleriegeschosse liefern. Der Produktionsausbau stockt, gemeinsame Beschaffung auch.

Brüssel. Die gute Nachricht für die ukrainische Armee kam dieser Tage aus Berlin: Die rot-grün-liberale Bundesregierung beschloss am Wochenende, ihre militärische Hilfe für das kommende Jahr von vier auf acht Milliarden Euro zu verdoppeln.

Doch was genau an Waffen Deutschland um dieses Geld liefern kann, ist offen. Das liegt nicht nur an der derzeitigen Weigerung von Kanzler Olaf Scholz, den ukrainischen Wunsch nach dem deutschen Marschflugkörper Taurus zu erfüllen. Vielmehr geht europaweit das am häufigsten eingesetzte Rüstungsgut zur Neige: Artilleriemunition des Kalibers 155 Millimeter. Ehe sich die Außen- und Verteidigungsminister der 27 Mitgliedstaaten am Montag in Brüssel zu einem gemeinsamen Ratstreffen zusammenfanden, hatten EU-Diplomaten das Problem bereits in Zahlen gefasst: Die EU wird ihr Ziel, der Ukraine aus den Arsenalen ihrer Streitkräfte bis März nächsten Jahres mindestens eine Million Stück Munition dieses Kalibers zu liefern, klar verfehlen.

Borrells 20-Milliarden-Euro-Idee ist tot