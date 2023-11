Premier Kurti: „Putin hat eine Obsession mit dem Kosovo“

Seit der Errichtung von Barrikaden im Norden des Kosovo im Dezember kommen die Eskalationen in Wellenform. Vučić setzt, so wie Putin einst auf der Krim, seine kleinen grünen Männchen ein, um den Kosovo zu destabilisieren. Er macht das auch in Bosnien und Herzegowina und in Montenegro. Aber im Kosovo ist es ihm nicht gelungen.